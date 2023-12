El PSOE está "muy preocupado" por la "epidemia de violencia" en los plenos y lo achaca a que la derecha "no gobierna"

El vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha mostrado la preocupación de su partido por la "epidemia de violencia en los plenos de los ayuntamientos y en otros lugares" y lo atribuye a que la derecha no gobierna: "Hacen todo lo posible para que se genere crispación". "Cuando el Partido Popular o la derecha no gobierna, hace todo lo posible para que se genere no solo crispación, sino deshumanizar a quien lidera en ese momento el Gobierno", ha señalado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha matizado además que la "aparición de la ultraderecha ejerce como arrastre para el PP". Desde el PSOE dicen "reprimir" las agresiones pero que sin embargo las "sufren" sus trabajadores y sus sedes. "Estamos muy preocupados porque parece que hubiese una epidemia de violencia en los plenos de los ayuntamientos y en otros lugares", ha incidido. Estas palabras llegan después de que la semana pasada el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se encarase y tirase unos papeles y una botella de agua vacía a un edil de Más Madrid y el concejal del PP en Cangas (Galicia), José Luis Gestido, levantase la mano a la teniente de alcalde del PSOE en la localidad. "Los medios de comunicación no pueden estar equidistantes ante estas situaciones, no puede ser que se equipare por igual el que sufre el acoso, como el que la ejerce", ha avisado.