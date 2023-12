El PSN afirma que "los señalamientos de UPN" han "provocado" que Tomás Rodríguez no tome posesión en Pamplona

El PSN ha afirmado este martes que "los señalamientos y ataques constantes de UPN y la alcaldesa Cristina Ibarrola han provocado que Tomás Rodríguez no tome posesión como concejal del Ayuntamiento de Pamplona". Estaba previsto que Tomás Rodríguez tomara posesión como concejal del PSN para sustituir a la ministra Elma Saiz en un pleno este jueves, 28 de diciembre, instantes antes del pleno en el que se debatirá la moción de censura acordada entre PSN y EH Bildu para desbancar a UPN de la Alcaldía. Finalmente, Tomás Rodríguez no tomará posesión como concejal y será Miguel Matellanes, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y exasesor parlamentario, quien asuma el cargo. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado en una nota las "continuas presiones ejercidas por UPN, propias de otros tiempos y totalmente cuestionables democráticamente". El socialista ha incidido en "el señalamiento realizado por la propia alcaldesa Ibarrola en rueda de prensa, donde directamente hizo alusión a Rodríguez y profirió descalificaciones contra el Partido Socialista". También ha censurado los "continuos ataques desde las diferentes redes sociales y medios afines en los que se ha señalado a través de fotografías a los concejales del PSN". "Los señalamientos, que es lo que van a promover ahora las derechas, vestido de un discurso moral y patriótico, son discursos muy peligrosos, de otros tiempos que nunca deberían volver", ha explicado Alzórriz. El dirigente socialista ha afirmado que "UPN debe dejar el camino destructivo, asumir las reglas del juego y no marcar al que piensa diferente". Alzórriz ha defendido que Rodríguez "debería haber podido tomar posesión el pasado 14 de diciembre, en el pleno que unilateralmente suspendió UPN, una nueva treta del equipo de gobierno de UPN, con Cristina Ibarrola a la cabeza, para continuar su acoso contra los socialistas".