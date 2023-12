Celis cree que la portavocía del PSOE en el Senado le da a Espadas "un plus" para repetir como candidato a la Junta

El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha defendido este martes que la portavocía del Grupo Socialista en el Senado que ha asumido en la actual legislatura el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le da "un plus" al también exalcalde de Sevilla para volver a ser candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026, como ya lo fue en los comicios que se celebraron el 19 de junio de 2022. Así lo ha manifestado el también vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que la portavocía del PSOE en el Senado es una responsabilidad "perfectamente compatible" con la de ser el líder del PSOE de Andalucía. Además, Gómez de Celis ha valorado que Juan Espadas está ejerciendo "de una manera magnífica" su nuevo rol de portavoz socialista en el Senado, un puesto, además, que el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva federal del PSOE considera que, "sin duda", es un respaldo para una próxima candidatura del líder del PSOE-A a la Presidencia de la Junta. Al respecto, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha dicho que cree que Juan Espadas "será nuestro candidato" (del PSOE-A) a esas elecciones, y "esa referencia como portavoz en el Senado le da un plus" de cara a ese reto. "Le da un plus, y yo creo que una significación y una forma de afrontar también esa oposición en el Senado con una perspectiva andaluza muy importante", ha añadido el secretario de Política Municipal del PSOE en referencia a Juan Espadas. Por otro lado, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha dicho que "no conoce" el manifiesto que la semana pasada lanzó un colectivo de "militantes socialistas de base" de "todas las provincias andaluzas" solicitando la convocatoria de elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE-A y un "congreso regional extraordinario" para "iniciar la necesaria y urgente reconstrucción" de la federación socialista andaluza y una renovación del liderazgo de Juan Espadas. "Ya ve lo que tendrá de incidencia que no lo conocía", ha dicho Alfonso Rodríguez Gómez de Celis respecto a ese manifiesto que, según ha añadido, "debe de ser muy minoritario" y por eso él lo desconoce.