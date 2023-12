Prohens aplaude el "claro y nítido" mensaje del Rey por Navidad

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha aplaudido el "claro y nítido" mensaje del Rey por Navidad, destacando en especial sus alusiones al "respeto a la Constitución". En un mensaje publicado en la red social X, Prohens ha citado una parte del discurso. "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad", es el fragmento escogido. Como ya en sus últimos discursos, entre ellos el pronunciado el 29 de noviembre con motivo de la inauguración solemne de la XV Legislatura, Don Felipe ha hecho una firme defensa de la Constitución, que este 2023 ha alcanzado su 45 cumpleaños, para dejar claro que la Carta Magna constituye la pieza clave en la democracia actual. El Rey Felipe VI volvió a elegir el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela para pronunciar su tradicional mensaje de Navidad junto a las banderas de España y la Unión Europea y, en esta ocasión, una foto del momento en el que los Reyes y la Infanta Sofía aplauden a la Princesa de Asturias en el acto de juramento de la Constitución Española ante las Cortes Generales el pasado 31 de octubre.