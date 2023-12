Néstor Rego (BNG) ve "caduco" el discurso del Rey y próximo a sectores "más reaccionarios"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de "anacrónico, caduco y fuera de los tiempos políticos actuales" por su "defensa férrea de la Constitución española como única garantía del respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía". Además, sostiene que la intervención que dio sitúa al monarca "en el espacio político y en los mismos tiempos que viene utilizando la derecha y la ultraderecha, llegando a romper su imparcialidad política". En este sentido, afirma que supone tomar posición con los sectores "más reaccionarios". En particular, el BNG critica que "se atreva a negar la realidad plurinacional del Estado y el pluralismo existente en la actualidad". "Hizo un discurso excluyente", indica el diputado nacionalista para quien está, además "alejado" de la realidad social "y de los problemas y necesidades de la ciudadanía". "Felipe de Borbón no intenta siquiera empatizar con los problemas de gran parte de la sociedad", apostilla Rego para quien tomó "posición política por el discurso que actualmente está realizando la derecha y la ultraderecha". Por otra parte, asevera que "lo que no es democrático es negar la pluranacionalidad, el pluralismo político y continuar con la unidad del Estado que es lo que ocurre en el discurso del jefe del Estado", añade para lamentar, entre otras cuestiones, que no hiciese mención "al genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza, perpetrado por el Estado de Israel".