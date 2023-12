Mazón: "No vamos a perdonar ni un solo de los céntimos que le corresponden a la Comunitat Valenciana"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que su gobierno no va a "perdonar ni un solo de los céntimos que le corresponden a la Comunitat Valenciana" por parte del Estado en financiación autonómica y ha afirmado que, en todo caso, se podrá "hablar de los plazos" y de un sistema "en el que todos pongamos de nuestra parte". "Nosotros somos España y no queremos romper España, pero lo que no queremos es que España nos siga rompiendo con este sistema (de financiación) perverso que (Pedro) Sánchez ha prorrogado absurdamente durante cinco años", ha afirmado. Así lo ha señalado en una entrevista a la cadena SER, recogida por Europa Press, en la que se ha referido a la aprobación de sus primeros presupuestos al frente de la Generalitat y ha sido preguntado por cómo hará para cuadrar el "desfase" de 263 millones de euros, resultado de calcular al alza las transferencias del Estado. En este sentido, ha avanzado que no ajustarán el presupuesto sino sus "criterios con el Gobierno". "Vamos a hablar con el Gobierno, vamos a trabajar con él, vamos a exponer nuestras razones, que pasan básicamente por ser la comunidad peor financiada de España durante demasiado tiempo" y oponiéndose a los "recortes" que se quieren aplicar, ha indicado Mazón, quien ha subrayado que el Consell no calculó al alza las transferencias del Estado porque "el Estado no nos dio ningún dato para poder calcularlas, lo cual era inédito". Así, ha hecho hincapié en que durante cuatro meses estuvieron "pidiendo algún dato para poder hacer los presupuestos y, por primera vez, presupuestamos a ciegas si hubiera sido por el Gobierno, solamente con las conversaciones con la autoridad fiscal, la Airef, y con nuestras propias previsiones". Y en este sentido, ha añadido que fijaron un déficit del 0,3% en el presupuesto porque era "lo que hablamos con la Airef". En esta línea, ha criticado que "después de haber hecho casi que un milagro presupuestario, con un gran esfuerzo, ahora venga el Gobierno y que nos diga nunca dije digo...". Sin embargo, sostiene que "aún es pronto" y hay un primer trimestre del año para poder hablar de déficit asimétrico, "que es el que le toca a la Comunitat Valenciana". Sobre quién pagará deuda, ha manifestado que "la llevamos pagando por adelantado los valencianos demasiado tiempo, hemos pagado a cuenta, ahora lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca lo que ya hemos pagado a cuenta". "Otros por solo cuatro votos en el Congreso están consiguiendo mucho más, así que a nosotros ya nos toca", ha afirmado, y ha añadido que se abordará este debate con "mucha convicción y firmeza", en algo que implica "todo el nuevo sistema de financiación del que nadie nos ha hablado todavía y es urgente". Mazón ha recordado que, como ya anunciaron en su día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pedirá la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para tratar de esta cuestión y ha señalado también que hablará con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recientemente ratificada en su cargo, un hecho del que se alegra porque "es una persona del Partido Socialista con la que se puede hablar". "Lo que se trata es de trabajar y de tener claro lo que hemos venido aquí, que es a arreglar problemas, no a hacerlos más grandes", ha dicho. "Yo lo que le pido al gobierno de España es que ya que trata a algunas comunidades autónomas en base a la realidad que otras comunidades autónomas le trasladan, que a nosotros también nos trate, no como lo que trasladamos nosotros, sino con respecto a la realidad. Nosotros no tenemos que inventarnos una historia de nuestra realidad porque la hemos acreditado y además lo hemos hecho todos en la Mesa pel finançament con los sindicatos, los empresarios y el resto de partidos", ha defendido, y ha considerado que, en todo caso, el "pulso" lo ha echado el Gobierno a la Comunitat Valenciana al no haber dado instrucciones, información ni previsiones y marcando un déficit inicial distinto. CUMBRES AUTONÓMICAS Por otro lado, Mazón ha anunciado su intención de realizar cumbres bilateales con comunidades autónomas vecinas, pero ha indicado que no se plantea hacerlo con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, si bien sí que quiere mejorar la relación con el pueblo catalán "porque creo que tenemos mucho en común y mucho que avanzar y creo que es muy bueno que haya espacios de encuentro". Sin embargo, no se plantea un encuentro con Aragonés porque "realmente me cuesta ver qué podemos tener en común por lo que le estoy viendo". Por contra, sí que considera que puede tener "mucho en común" con el "eje Mediterráneo", es decir, con Murcia y Andalucía. Por ello, sostiene que "más que una bilateral, me gustaría que hiciéramos una trilateral", para el primer trimestre del año, algo que considera una "prioridad" y que ya ha hecho llegar a sus homólogos Fernando López Miras y Juanma Moreno Bonilla. "Corredor Mediterráneo, agua y financiación autonómica son tres asuntos suficientemente importantes para que hagamos piña y hagamos fuerza". Necesitamos buenos aliados y buen trabajo ahí", ha concluido, si bien también le gustaría otra cumbre con Baleares para tratar de promoción turística y con Aragón, "que está avanzando mucho en términos logísticos, nos puede interesar tener una buena relación". RENOVACIÓN EN EL PSPV Por otro lado, Mazón también ha hecho referencia a qué espera del PSPV tras la celebración de su congreso extraordinario. "Espero el mejor posible para la Comunitat Valenciana", ha dicho, y se ha mostrado "muy respetuoso" con los procesos internos de otros partidos si bien apunta que "ha habido otros que no lo han sido con nosotros". Y ha afirmado, sobre la renovación de los órganos estatutarios pendientes, que quiere ser "muy respetuoso" con el proceso del PSPV, que espera que concluya con una formación "estable" con la que "se pueda hablar y que la persona o el grupo de personas que encabecen la próxima dirección del Partido Socialista tengan la representatividad suficiente como para poder hablar en nombre de todos y que podamos llegar a acuerdos interesantes". Asimismo, ha señalado, en un balance de los cinco primeros meses de gobierno, que no ha tenido "quebraderos de cabeza" por la relación en el seno del Consell con Vox, sí por organizar una nueva administración. PRIORIZAR LAS COSAS "Yo lo que intento es que el gobierno vaya al unísono. Yo cuando despacho con un conseller o con una consellera no tengo en la cabeza si es del PP o es independiente, como hay algunos conselleres que no están afiliados a ningún partido político o están afiliados a Vox", ha defendido y ha subrayado que "hay cosas que puedo compartir, estilos que puedo compartir más o menos, pero yo lo que entiendo es que estamos sabiendo priorizar bien las cosas". Así ha indicado, por ejemplo, que el presupuesto "ha salido con mucha fiabilidad, no hemos dado ningún espectáculo como desgraciadamente se estaba acostumbrado en la Comunitat Valenciana", ha indicado en alusión a las últimas cuentas del Botànic, y se ha mostrado convencido de que, "con el ambiente que hay en España, que haya un gobierno autonómico que presenta con estabilidad, con seguridad, con tranquilidad y en tiempo y forma los presupuestos, es una herramienta de estabilidad que nos va a favorecer a la inversión, a la certidumbre y a esa estabilidad que necesitan los territorios para poder progresar".