La presidenta del Parlament afirma que el discurso del Rey "no va dirigido a todos los catalanes"

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha afirmado este lunes que el discurso de Navidad que el Rey Felipe VI pronunció el domingo "no va dirigido a todos los catalanes" porque antepone la unidad de España y la Constitución. Lo ha dicho durante la ofrenda floral de la Cámara ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona por los 90 años de su muerte, y ha asistido acompañada por el secretario tercero de la Mesa, Carles Riera (CUP). "El discurso del Rey no nos ha sorprendido. Nunca falla en este sentido: pone por delante la unidad y la integridad de España y preservar la Constitución", ha criticado. Para ella, el mensaje del monarca "no va dirigido a todos los catalanes y demuestra la lejanía de la institución. Como catalanes, seguimos el modelo de Macià". Por eso, ha recordado que el expresidente catalán luchó "contra una España unitaria" y en favor de las leyes propias y de la lengua catalana.