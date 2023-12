El partido benéfico ‘Artistas vs Famosos’, el 30 de diciembre en el Metropolitano

Madrid, 25 dic (EFE).- La trigésima primera edición del partido benéfico ‘Artistas vs Famosos’ se disputará este sábado 30 de diciembre en el estadio Cívitas Metropolitano y la recaudación de fondos irá destinada a la Fundación Raíles, que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Una jornada de sábado en la que, según detalla a EFE su organizador, el relaciones públicas y organizador de eventos Richy Castellanos, entrenará primero el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, después se disputará un triangular de veteranos entre el club rojiblanco, Real Madrid y FC Barcelona, y se culminará el evento con el partido benéfico de ‘Artistas vs Famosos’.

En éste, estarán personalidades como las actriz Grecia Castta y Cayetana Guillén Cuervo, el humorista José Mota, el cantante Omar Montes, el exfutbolista Juanfran Torres, los actores de la película Campeones… entre muchos otros.

"Tengo que agradecerle a Miguel Ángel Gil Marín por cedernos el campo para realizar algo tan bonito en favor de la Fundación Raíles. Van a venir los cinco chicos de Campeones y es una satisfacción enorme poder apoyarlos", asegura Richy Castellanos.

"Con este evento queremos darle a la Fundación ese empujón que necesitan para apoyar económicamente, para invertir en medicamentos, comida, estancias para dormir… La entrada son solo 12 euros", señala.

Un partido benéfico en el que también se vestirá de corto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

“Le he puesto el dorsal número ‘11’. Es una persona que siempre está por la labor de apoyar estas causa. Además, es colchonero y jugar en su estadio no tiene precio. Él juega de extremo, hace sus filigranas y no se le da mal”, comenta a EFE Richy Castellanos.

Una jornada de sábado que arrancará a las 11:30 horas CET (-1 GMT) con el entrenamiento del Atlético de Madrid y, tras la disputa de los triangulares entre los veteranos del club rojiblanco, Real Madrid y FC Barcelona, está previsto el partido benéfico para las 14:00 horas. EFE

