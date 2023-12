C. Álvarez: “Hay que demostrar en la segunda vuelta que se puede aspirar a todo”

Fernando Pérez Soto

León, 25 dic (EFE).- Carlos Álvarez, máximo goleador de Ademar León en la primera vuelta de la Liga, noveno del campeonato con 76 goles y más de cinco de promedio por encuentro, ha explicado este lunes que de cara a la segunda parte del campeonato el equipo tiene ganas de demostrar que "puede seguir aspirando a todo".

"Somos conscientes de la necesidad de dar un paso adelante en las prestaciones que ha ofrecido el equipo hasta ahora y volver a pelear por las plazas europeas porque todavía se está a tiempo de todo", ha añadido en una entrevista con la Agencia EFE.

El equipo leonés, décimo al finalizar la primera vuelta con catorce puntos, "no ha estado a la altura a pesar de las circunstancias adversas que ha tenido que afrontar, tanto de lesiones como también de condiciones de entrenamientos y los partidos, pero eso no ha de servir de excusa sino hay que intentar dar un salto cualitativo", ha incidido.

El goleador se ha mostrado convencido de que la segunda vuelta del campeonato será "más completa" para los leoneses a los que le separan cinco puntos de la cuarta posición que, a priori, podría dar plaza para competición europea para la próxima temporada.

Desde su punto de vista, la plantilla ademarista "es potente en todas las posiciones pero se requiere de la lógica adaptación en algunos jugadores que se han incorporado a un nuevo equipo y a una filosofía diferentes y, sin discusión, el equipo, a medida que ha ido avanzando la temporada, ha ido a más en su rendimiento".

El jugador gallego, que cumple su primera temporada en las filas ademaristas tras su paso por el BM Cisne, se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales, junto con el capitán Juan Castro, en los esquemas del técnico, Daniel Gordo, que además ha aprovechado su versatilidad para colocarle también en la posición de lateral derecho, donde tan solo había actuado en categorías inferiores.

"Siempre he dicho que soy hipercompetitivo y que me gusta jugar el mayor número de minutos posible para intentar ayudar al equipo en la función que se me pida", ha afirmado el extremo zurdo.

Álvarez ocupó el lugar del leonés Antonio Martínez, que la pasada temporada fue el máximo goleador del equipo y uno de los máximos realizadores de la liga.

A pesar de su notable rendimiento en la primera vuelta, el jugador sigue convencido que puede "ir a más porque siempre hay margen de mejora en todos los aspectos del juego y, como el equipo, se requiere de un tiempo para asimilar conceptos". EFE

