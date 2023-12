La Justicia de Castilla y León anula las licencias de la mina de Berkeley en Salamanca

Salamanca, 24 dic (EFECOM).- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) ha declarado nulas las licencias de la mina que Berkeley quiere construir en el municipio salmantino de Retortillo, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En una nota informativa, la multinacional minera ha indicado que ha recibido "notificaciones formales del TSJCyL que estiman los recursos de revocación interpuestos a las sentencias de primera instancia relacionadas con la Autorización de Uso Excepcional del Suelo (AEUL) y la Licencia de Urbanismo (UL) y anula ambas".

Berkeley, que quiere construir en Retortillo la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa, "discrepa firmemente con los fundamentos de las sentencias del TSJCyL y presentará recursos contra ellas ante el Tribunal Supremo conforme a la ley española para defender su posición y tomar todas las acciones necesarias para preservar sus derechos".

"La AEUL y la UL se otorgaron a la empresa en julio de 2017 y agosto de 2020 por la Comisión Regional de Medio Ambiente y Urbanismo y el Ayuntamiento de Retortillo respectivamente", ha recordado la empresa.

La plataforma Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes interpusieron recursos contra ambas autorizaciones que fueron desestimados por juzgados de primera instancia de Salamanca en septiembre de 2022 y enero de 2023.

Después, uno de los demandantes interpuso un recurso ante el TSJCyL, que ahora ha dictado esta sentencia que declara nulas ambas autorizaciones, una decisión que la empresa recurrirá al Supremo.

El pasado 25 de agosto, la nueva corporación municipal de Retortillo canceló la licencia urbanística concedida a la minera Berkeley en 2020 y retomó el expediente sancionador por "faltas muy graves" en el marco de su proyecto.

"No me he presentado para esto en concreto, no tengo nada en contra de los señores de Berkeley, pero sí en contra de una explotación minera en el término de Retortillo", explicó entonces a EFE la alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que sustituyó tras las elecciones del 28M a un alcalde del PP, favorable a la mina.

El pasado 24 de julio, la multinacional minera acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de España de "infringir" la normativa administrativa en la tramitación de su proyecto de mina de uranio en Salamanca, sobre la que mantiene su recurso en los tribunales.

Berkeley sostiene que la forma en que el Ministerio ha frenado su proyecto en Salamanca "no es legal" y es "arbitraria" y pide al Gobierno central que reconsidere su decisión de "vetar" el proyecto para construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo. EFECOM

31004010

cgc/jam/prb