Un libro recoge las casi diez horas de reflexiones grabadas por Guerra sobre la Transición

Álvaro Vega

Córdoba, 23 dic (EFE).- Un libro recoge, prácticamente en su totalidad, las casi diez horas de conversación grabadas para el documental 'Guerra Alfonso. El hombre detrás del político', que recoge las reflexiones de Alfonso Guerra sobre la Transición.

'La rosa y las espinas' (La esfera de los libros, 2023) "es un hijo que cuenta los secretos del padre porque narra las partes del documental que no se ve", según lo ha descrito el director del audiovisual, el cineasta Manuel Lamarca (Córdoba, 1974).

La edición amplía en sus 276 páginas los 155 minutos que tiene el documental de duración, en los que Guerra, en primera persona, habla, entre otros asuntos, sobre los temores que había sobre el papel del rey Juan Carlos, sobre el que reconoce que "nos equivocamos", la supuesta implicación del Gobierno en los GAL, la "persecución judicial" de su hermano Juan o su dimisión como vicepresidente del Gobierno.

Lamarca, coautor con Guerra, ha señalado en una entrevista con EFE que el libro se gestó a partir de una petición de la editorial tras la edición de la anterior obra de Alfonso Guerra, 'La España en la que creo: en defensa de la Constitución' (2019).

Era finales de 2022 o principios de 2023, ha recordado Lamarca, y Guerra "comentó que no tenía una idea concreta sobre un nuevo libro, pero que acababa de terminar de rodar un documental donde hablaba sobre su trayectoria vital y política y que se habían rodado varias horas y que solamente se ha editado una parte".

Tras el visionado de las diez horas de las conversaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas en marzo de 2022 en el Hotel Los Lebreros de Sevilla, la editorial decidió su publicación.

Todo el material bruto se depositó por deseo de su director y del protagonista en la Filmoteca Española y en la Fundación Pablo Iglesias a disposición de los investigadores.

En el libro se desvelan posiciones de Guerra que no habían tenido cabida en el documental: "Cuando hicimos la Constitución, los constituyentes teníamos un deseo inmenso de comprometer a los nacionalistas en la construcción del nuevo Estado, hasta el punto de que cedimos en muchas cosas que a la vista de hoy no fueron un acierto. Fuimos muy flexibles para facilitar que ellos participaran en la edificación del Estado".

"Si hubiéramos sabido por dónde iban a derivar los nacionalistas, no habríamos hecho el título VIII de la Constitución que redactamos. Lo hicimos con el afán de incorporar a los nacionalistas, pero los nacionalistas no solo no se han integrado, sino han traicionado sus propios principios, sus propias declaraciones de entonces", asegura.

Lamarca aporta el subtítulo, 'El hombre detrás del político', parte del título de su trabajo, "porque, aparte de conectarlo con el documental, me parece que define bien el propio contexto de lo que se quiere aportar, tanto en el documental como en el libro", sostiene.

El título de la publicación, 'La rosa y las espinas', parte, ha precisado el cineasta, del área de ópera de Händel 'Lascia la spina cogli la rosa' (Deja la espina, recoge la rosa), con la que finaliza el documental, y "también conecta con el emblema del Partido Socialista", por lo que lo considera "un acierto".

Para Lamarca, documental y libro "son plenamente complementarios", ya que el primero aporta cosas que no están en el segundo. "Simplemente el hecho de verlo a él (a Guerra), porque la gestualidad es muy relevante. Eso se pierde en el libro", precisa.

Para ello, en vez de en formato documental (un único capítulo de 155 minutos), "el formato idóneo para el material grabado era una miniserie documental de tres o cuatro episodios de unos 50 minutos para poder introducir un montón de elementos que se quedaron fuera". EFE

avc/erv/aam

(foto) (vídeo)