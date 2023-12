Rueda defiende el adelanto electoral para "proteger a Galicia" de "meses de barullo": "Nos debemos a Galicia"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha defendido la convocatoria de elecciones autonómicas el 18 de febrero para "proteger a Galicia" de "meses de barullo". "Hay que proteger a Galicia de todo el barullo electoral en el que consiguieron hundir la política nacional", ha proclamado. Los populares gallegos han reunido este sábado, víspera de Nochebuena, a su junta directiva "antes de un 18 de febrero muy importante". Una fecha para la que Rueda ha pedido a los suyos prepararse "descansando un poco en estas fechas" para "volver con mucha fuerza". De este modo ha dado inicio a su intervención, en la que el líder del PPdeG ha vuelto a señalar que a ellos no les "sirve de nada" la "inestabilidad crónica" en la que "algunos dicen sentirse tan a gusto". Así, Alfonso Rueda ha asegurado que no se puede "perder el tiempo" con "campañas electorales, precampañas, negociaciones, silencios" o "ocultaciones" y, en este sentido, ha recordado "el primer acto de todo este teatrillo": "El presidente del Gobierno estuvo en Ferrol y no fue capaz de invitar a José Manuel Rey Varela ni a mí y, cuatro días después, se fue a Barcelona a entrevistarse (con el presidente de la Generalitat)". "Por ahí no vamos a pasar", ha manifestado Rueda antes de cuestionar "qué es eso de negociar un régimen fiscal, unos privilegios que son para unos en detrimento de los demás". "Esas turbulencias no llevan a ninguna parte. Hay que proteger el futuro de Galicia y que nuestro futuro se siga decidiendo aquí, sin mediadores, sin hipotecas y sin ninguna obediencia. Nosotros le debemos obediencia a Galicia y a nadie más", ha reivindicado ante el aplauso de los suyos. CAMPAÑA ELECTORAL Ahora, para la campaña electoral que arrancará en Galicia en el mes de febrero, Rueda ha advertido de que "todo lo que fue incumplimiento en cinco años" por parte del Gobierno central se convertirá "en promesas en las próximas ocho semanas". Así, ha pedido a los populares que la campaña del PP "sea lo contrario". Además, ha reprochado a la oposición que "hace tres días" pidiesen "elecciones cuanto antes" y ahora "critican que se convocaran". "Hicieron lo que era previsible", ha relatado. De cara a esos comicios, Rueda ha destacado que se desconozcan los partidos que "van a estar en contra" del PP. Por el momento, ha señalado, se conoce a "los del no", que votaron "en contra de los presupuestos" --BNG Y PSdeG--, y otros, ha asegurado, "ya saben que van a estar en contra, pero ni siquiera saben la cabeza de quién va a estar en contra". Ante esto, ha pedido a sus compañeros de formación que sigan "a favor de lo que la gente" les demanda, "defendiendo más oportunidades para la juventud, apoyando a la gente mayor, a las familias y a nuevos proyectos empresariales que no se pueden dejar pasar". "Hay que seguir defendiendo sin demagogias y sin miedos", ha afirmado. Sobre esos nuevos proyectos empresariales, Rueda ha deseado que esta convocatoria electoral "sirva para que tengan la financiación que se merecen". Así, ha demandado hacer una campaña "diciendo la verdad", en un contexto en el que "a mentir se le llama cambiar de opinión". Por este motivo, ha insistido en "pensar las cosas bien antes de decirlas" y, cuando se digan, "hay que cumplirlas". GALICIA, "POR DELANTE DE CUALQUIER COSA" Y para todo ello, ha pedido que pongan a Galicia "por delante de cualquier cosa". "Incluso por delante de nuestro partido", ha sostenido el líder popular, que ha vuelto a defender que el PPdeG se debe "a Galicia y a nadie más". "Vamos con mucha humildad; prepotentes van a ser los otros. Creerse los mejores dejémoslo para los demás y digámosle a la gente lo que nos une: humildad, unidad e ir a por todas", ha reivindicado. PRESUPUESTOS Durante su intervención, Rueda también ha aprovechado para poner en valor que Galicia se haya convertido en la primera comunidad en aprobar sus presupuestos, algo que, en su opinión, "debería de ser lo normal" pero "solo Galicia fue capaz de hacerlo durante 14 años seguidos". En este sentido, ha reprochado la negativa de BNG y PSdeG a los presupuestos, insistiendo en que votaron en contra de bajadas de impuestos, de la gratuidad de las escuelas infantiles, de la cuota cero a los autónomos o de "dar 5.000 euros a los dependientes que estén en casa y tengan un cuidador". En este contexto, ha defendido que hay una Galicia "que funciona y que es previsible", que representa una "isla de estabilidad" y que "la gente entiende a la primera". "Confío en todos vosotros. Cada uno en su lugar y cada uno con sus obligaciones. Confío en mi gobierno, en mi partido y confío por encima de todo en Galicia. Creo que las mejores páginas están por escribir. En esta fecha, 23 de diciembre, a punto de un merecido descanso, estamos también a punto de hacer historia. ¡Vamos a por la mayoría absoluta!", ha concluido.