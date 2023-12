El PP registra en ayuntamientos su moción contra los pactos con Bildu, como el que se formalizará el jueves en Pamplona

El PP ha registrado en los ayuntamientos una moción negando el apoyo a un partido como Bildu, que "no condena sin fisuras el terrorismo de ETA". Con esta votación, los 'populares' quieren forzar a los cargos socialistas a retratarse ante acuerdos como el de pacto en Pamplona, que dará el próximo jueves la alcaldía de esa ciudad a la formación de Arnaldo Otegi. El comité de dirección de PP ya acordó el pasado lunes llevar esta moción "en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena del terrorismo" a los ayuntamientos de toda España, así como a diputaciones, cabildos o consells insulares. El objetivo del PP es "comprobar" si queda "dignidad suficiente" a "algún responsable socialista" para "rebelarse" contra el pacto que han sellado PSN y Bildu en Pamplona para desbancar a Unión del Pueblo Navarro (UPN) del Ayuntamiento, en palabras del portavoz de la formación, Borja Sémper. Precisamente esta semana la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó una moción similar impulsada por el PP en la que se rechaza que se dé "apoyo a Bildu", tras ese pacto en Pamplona, El texto, que contó con el voto en contra del PSOE y del Grupo Izquierda Unida-Podemos-Comuns, fue promovida por María José Catalá, alcaldesa de Valencia y portavoz del PP en la FEMP, institución en la que los 'populares' cuentan con mayoría. A pocos días de que se consume el pacto de Pamplona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este viernes su reunión con Pedro Sánchez para pedirle dar marcha atrás en esa moción de censura en la capital navarra. Es más, le solicitó que llamara al presidente de UPN, Javier Esparza, y buscar una fórmula de gobierno que evite la entrada de Bildu en el Consistorio. "Me ha dicho que no, que el PSOE de Navarra va a facilitar esa investidura", lamentó. RECUERDA QUE UPN FUE LA FUERZA MÁS VOTADA EL 28 DE MAYO En la exposición de motivos del texto del PP, se recuerda que en las elecciones municipales UPN fue la fuerza más votada en Pamplona y alcanzó la Alcaldía con el apoyo del PP y el voto en blanco del Partido Socialista de Navarra. Ahora, prosigue, previsiblemente prosperará la moción de censura que se debatirá el próximo 28 de diciembre gracias al voto favorable a EH Bildu de Contigo Navarra, Geroa Bai y del Partido Socialista de Navarra. El PP rememora los asesinatos y secuestros de ETA a "personas de diferente ideología y condición para conseguir sus objetivos". En concreto, recuerda a las víctimas de los dos principales partidos de España, el PP y el PSOE. "Estos asesinatos y actos terroristas han sido condenados por todos los partidos políticos, excepto por EH Bildu y otras formaciones del entorno de ETA a lo largo de la historia democrática española", subraya el PP, que recuerda que esas formaciones políticas "cercanas a la banda terrorista ETA, tampoco han pedido perdón sin fisuras a las víctimas ni a sus familias". DICE QUE MUCHOS CIUDADANOS PIDEN NO BLANQUEAR A BILDU Por eso, el PP incide en la necesidad de que Bildu pida perdón a las víctimas, en el cumplimiento de las penas por los terroristas y en la defensa de la dignidad y de la Justicia. El PP remarca que muchos ciudadanos de toda España piden a los representantes políticos de los partidos constitucionalistas que no blanqueen a Bildu y que se haga todo lo posible para "impedir el Gobierno de EH Bildu en cualquier municipio español, por pequeño que sea". En su moción, el PP se declara consciente de esta demanda y rememora cómo dio sus votos en el Ayuntamiento de Vitoria, sin pedir nada a cambio, para que gobernara el Partido Socialista de la Comunidad Autónoma del País Vasco e impedir que pudiera alcanzar el Gobierno del Ayuntamiento de la capital del País Vasco EH Bildu. Del mismo modo, el PP dio los votos al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la Diputación Foral de Guipúzcoa para impedir el Gobierno de Bildu. "El PSOE, sin embargo, da sus votos ahora a EH Bildu cuando años atrás y en repetidas ocasiones el propio Pedro Sánchez afirmaba que 'el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición: con Bildu no se acuerda nada'". De tal forma, el PP pide a los cargos socialistas en toda España que rechacen "dar apoyo a EH Bildu o a cualquiera otra fuerza política que no condena sin fisuras el terrorismo de ETA" y a quien "integró a condenados por delitos de sangre en sus listas de las últimas elecciones municipales", ya sea para alcanzar el Gobierno de la ciudad de Pamplona o en cualquier otro municipio de España. Además, el PP quiere que esta votación sirva para mostrar apoyo a todas las víctimas del terrorismo y defender siempre su memoria, dignidad y justicia. Igualmente, se recoge la defensa del "acuerdo entre los partidos políticos para alcanzar las mayorías suficientes para gobernar los municipios, siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respetan el Estado de derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen y respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo".