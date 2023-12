Aitor Esteban ve al Gobierno más "cuidadoso" en la relación con sus socios parlamentarios: "A la fuerza ahorcan"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, admite que en esta nueva legislatura el Gobierno está siendo más "cuidadoso" en la relación con sus socios parlamentarios que en la anterior. "A la fuerza ahorcan", apunta, recalcando que ahora la situación es distinta y el Ejecutivo de coalición tiene menos "margen de maniobra". "Ahora todos los grupos parlamentarios son imprescindibles, lo que les deja poco margen de maniobra para hacer cosas que llamen la atención o molesten mucho a otros socios", ha explicado Esteban en una entrevista al programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press. A su juicio, este nuevo escenario obliga al Ejecutivo a "afinar" e ir "dando pasos" porque para poder "consolidarse" tiene que "empezar con buen pie". "Tienen que sacar unos Presupuestos, las primeras leyes y los primeros decretos tienen que ir funcionando así que están siendo cuidadosos", reconoce el portavoz del PNV, quien en la anterior legislatura pidió reiteradamente al Gobierno que fuera más considerado con los grupos que le daban apoyo. LA "TENSIÓN" NO VA A REMITIR Esteban no confía en que remita la "tensión" con la que ha arrancado la legislatura y tampoco atisba pactos entre el Gobierno y el PP porque en seis meses hay unas elecciones europeas que, según augura, algunos van a querer presentar como "una repetición de las generales". Desde su punto de vista, es "sorprendente" que no haya "ningún acuerdo" entre los dos grandes partidos y que la mera reunión entre los líderes de PSOE y PP sea noticia cuando el diálogo a ese nivel debería ser "absolutamente normal". Esteban ha recordado que PNV y PSOE acaban de pactar con el PP la deflactación del IRPF en Álava. "Hablar entre partidos y llegar a acuerdos debería ser lo habitual", ha remarcado, puntualizando, eso sí que no cree que ese pacto con los 'populares' sea la antesala de futuros acuerdos similares. LAS VASCAS, COMO TARDE EN JUNIO Respecto a cuándo serán las elecciones vascas, recuerda que es decisión del lehendakari, Íñigo Urkullu. "El tope es julio, pero no es un mes para elecciones, a más tardar serían en junio. El lehendakari ya ha dicho que tiene en agenda algunas leyes que le gustaría dejar aprobadas", ha indicado. Por otra parte, Esteban ha admitido que el PNV colabora con Junts en el Congreso --por ejemplo, registraron juntos las comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña' y los atentados de 2017-- y que lo seguirán haciendo "para hacer avanzar agendas que puedan tener en común", pero no "contra nadie" o "para contrarrestar" la actuación del bloque que puedan formar ERC, Bildu y Podemos. Preguntado si espera que en esta legislatura pueda llevarse a cabo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como sus críticos como 'ley mordaza', se ha mostrado cauto y ha recordado que en la anterior se llegó a un "amplio consenso" pero no se pudo hacer por la negativa de ERC y Bildu. Por tanto, ha insistido en que todo dependerá de lo que hagan esos dos partidos.