Yolanda Díaz exige la dimisión de Ortega Smith tras agredir con una botella a un concejal de Más Madrid

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido la dimisión de Javier Ortega Smith como concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras agredir con una botella al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en el Pleno de Cibeles. En este sentido, Díaz ha tachado, en un mensaje en su cuenta de X, antiguo Twitter, de "absolutamente intolerable" la agresión ocurrida en el Palacio de Cibeles. "Ortega Smith no puede seguir en su cargo ni un minuto más", ha denunciado Díaz para después añadir que exigen su "dimisión inmediata". "El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras instituciones", ha agregado la ministra de Trabajo, que también ha aprovechado para transmitir un mensaje ánimo al concejal de Más Madrid, a quien le ha mandado "un abrazo enorme". Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado el comportamiento de Ortega Smith que, según ha manifestado, "no surge de la nada: está alentada por discursos de odio y derogaciones de derechos", ha escrito en su cuenta de X. En esa misma red social, el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado que lo ocurrido es un "grave atentado a la democracia que no puede quedar sin consecuencias" y ha manifestado que la agresión es el resultado de "la violencia que los escuadristas falangistas llevaban a las calles y que están ahora la aplican en las instituciones agrediendo a los representantes del pueblo". Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha reprochado a Ortega Smith que "no es un concejal, es un matón con traje agrediendo a un representante en una institución pública" para después trasladar "un abrazo" a Fernández Rubiño. En esa misma línea se ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para quien "Ortega Smith no puede seguir ni un minuto más en su cargo", ha escrito, al tiempo que se ha unido a los mensajes de apoyo al concejal afectado. Asimismo el diputado de Sumar Íñigo Errejón ha recordado que "un concejal socialista dimitió por menos que eso", en referencia a Daniel Viondi por tocarle la cara al alcalde José Luis Martínez-Almeida, para después añadir que "este falangista debe dimitir".