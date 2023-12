Sánchez y Feijóo acuerdan abrir la negociación para renovar el CGPJ con mediación de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acordado este viernes abrir de nuevo negociaciones para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo la supervisión de la Comisión Europea, a ser posible antes de las elecciones europeas. Aparte de ese papel de la UE, la otra "condición" del PP es que la reforma de la Ley del Poder Judicial se haga de forma "simultánea" a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La medicación europea es la principal novedad del acuerdo que han sellado Sánchez y Feijóo en la reunión que han mantenido en el Congreso durante una hora y media. Del listado de 10 temas que incluía el documento del líder del PP, solo ha habido acuerdo en este punto y en el relativo a hacer una reforma exprés del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. El PP considera que la "necesaria renovación del CGPJ no puede darse sin garantías que aseguren la independencia judicial", según se recoge en el documento que Feijóo ha entregado a Sánchez. Por eso, propone "sumar a la negociación a la Comisión Europea, a efectos de que pueda supervisar y acreditar de forma inequívoca que la renovación del CGPJ se acomete de forma simultánea a la reforma del método de elección". "SATISFECHO" DE QUE SÁNCHEZ HAYA ACEPTADO El PP ha explicado que el sistema de trabajo propuesto "pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible" y ha añadido que Pedro Sánchez "se ha mostrado a dispuesto a aceptar este modelo". "Yo, desde luego, estoy satisfecho que al final el señor Sánchez haya aceptado la supervisión de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo he sido el autor de la propuesta y asumo la responsabilidad de haberla hecho. Y le agradezco al presidente que la haya adoptado", ha declarado Feijóo en una rueda en el Congreso, donde ha añadido que el PP ya había hecho un "sondeo" a la Comisión sobre esta propuesta de supervisión. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha indicado que sería una "buena noticia" que puedan recuperar "esa normalidad institucional en el CGPJ". "Son más de 1.800 días en que el PP ha imposibilitado esa normalidad institucional y nos parece un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y verificador", ha asegurado, para saludar este paso para poder "acabar con la anomalía" en el órgano de gobierno de los jueces. LOS RECELOS DEL PP CON BOLAÑOS COMO INTERLOCUTOR Durante ese encuentro en el Congreso, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que "reflexionar" acerca de si el ministro Félix Bolaños, "favorece las posibilidades de entendimiento entre PP y PSOE", dado que, según el PP, "ya intentó engañar al PP" en negociaciones pasadas sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Le he dicho claramente que no era la persona adecuada", ha indicado. Sin embargo, Feijóo ha señalado después en su comparecencia que Sánchez le dio "malas noticias en esto" porque le ha trasladado que Bolaños "va a ser la persona que va a señalar" para esas negociaciones del CGPJ. Por su parte, Alegría ha indicado que el PP es "respetuoso" con las personas que elige el PP y espera, por lo tanto, "el mismo respeto" por parte de Feijóo. En el caso del PP, el interlocutor será el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Ahora por lo tanto falta por conocer el nombre de la persona que designará la Comisión Europea para esas negociaciones que, podría recaer en el comisario de Justicia, Didier Reynders, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, u otra persona. La pretensión es intentar que esa renovación del CGPJ se pueda llevar a cabo antes de las elecciones europeas de junio, unos comicios con los que terminará el mandato de la actual Comisión Europea, según los 'populares'. "Esperamos que sea lo antes posible", ha dicho Alegría, si bien no ha entrado en fechas concretas. UNA "FALTA DE RESPETO" EQUIPARARLO CON EL MEDIADOR DE PSOE Y JUNTS Después de las críticas del PP a la figura del mediador internacional elegido por PSOE y Junts, Feijóo ha pedido "respeto por la Comisión Europea" porque "es una institución española" a la que han "transferido buena parte de la soberanía" y esa supervisión se hará con "transparencia". "Y equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada, me parece una falta de respeto", ha dicho para añadir que ni los políticos ni los medios de comunicación españoles pueden "caer en ello". Fuentes del PP han precisado después que "un mediador media entre iguales". "Sánchez aceptó que Cataluña y España eran entes homologables. Y decidió celebrar reuniones clandestinas fuera del territorio de la Unión Europea", han señalado, para añadir que un supervisor "tiene rango superior". Y en el caso de las negociaciones para la reforma de LOPJ y la renovación del CGPJ, las reuniones serán en territorio comunitario y, previsiblemente, en Madrid. "Ni la vicepresidenta Jourova ni el comisario Reydners comparten perfil con el diplomático salvadoreño escogido por Sánchez", han añadido las mismas fuentes 'populares', que han subrayado que la Comisión Europea "es una institución que tiene delegada soberanía nacional española" COMPROMISO DE SÁNCHEZ DE "NO CAMBIAR LAS MAYORÍAS" Feijóo ha subrayado en su comparecencia que tiene el "compromiso" de Sánchez de que "no va a cambiar las mayorías" ni va a "modificar el número de jueces y magistrado elegidos en el Congreso y el Senado". "Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del gobierno que es correcta", ha apostillado. Durante la reunión, Feijóo ha reconocido que ha traslado a Sánchez su "desconfianza total" tras lo ocurrido en el pasado porque el Gobierno ha "mentido al PP de forma reiterada". Es más, ha dicho que los avances que habían alcanzado los"tiró por la borda" con el nombramiento de dos ex altos cargos como vocales del Tribunal Constitucional cuando habían pactado entonces que no hubiera personas con vinculación política en estos órganos. Feijóo ha dicho que, aunque todo eso "condiciona" la posición del PP, es consciente de la necesidad de renovar el Consejo y "profundizar en la independencia judicial". "Mi compromiso es aportar lo que pueda para solucionar esta crisis de la Justicia con garantías, garantías de independencia, como reclaman los jueces, los tribunales y la Comisión Europea", ha agregado. Fuentes del PP consideran que el día que se pacte la renovación del CGPJ se registraría en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que debe quedar claro que antes de finalizar el mandato de los jueces y magistrados se procederá a su renovación automática, para que no vuelva a repetirse en el futuro esta situación de bloqueo. Desde el PP creen además que deberían seguir vigentes las elecciones de jueces que se realizaron en el pasado, antes de que se truncase la renovación del CGPJ. Además, en 'Génova' creen que el texto de esa reforma de la Ley del Poder Judicial deben pactarlo el PP y el PSOE, sin dar un plazo de seis meses al propio Consejo para que elabore un texto, como se había planteado hace un año por el propio Partido Popular.