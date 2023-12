"Me cuesta reconocer al Feijóo de los últimos meses", afirma Barbón

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado que tiene una buena relación persona con el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, pero le cuesta "reconocer" al presidente del PP "de los últimos meses". Así, en declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno, Barbón ha sido interrogado sobre la reunión entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ex presidente de la Xunta de Galicia. En ese sentido, el líder socialista asturiano ha mostrado su sorpresa de que el encuentro tenga que ser en el Congreso. A su juicio, esto es "una anomalía", porque "lo normal es que vayas a reunirte con el presidente del Gobierno a La Moncloa" y ha explicado que si el jefe del Estado le convoca a una reunión "yo voy a La Zarzuela, no lo hacemos en el Senado". Con todo, ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se reúnan "aunque sea para discrepar". Barbón ha afirmado que los 'populares' "daban por hecho que iban a gobernar a partir del mes de julio" pero "no han gobernado y lo que tienen que asumir ya es que le toca liderar la oposición". Por todo ello, el presidente del Principado ha reclamado al PP "que haya acuerdos de Estado de los grandes temas". "La ciudadanía está harta de insultos, está harta de ataques, está harta de visceralidad, lo que quiere es diálogo, así que demos diálogo", ha sentenciado.