Lobato exige la dimisión inmediata de Ortega Smith tras su comportamiento: "No se puede tolerar en democracia"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigido este viernes que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ortega Smith, dimita inmediatamente por su comportamiento con el portavoz adjunto de Más Madrid en el Consistorio, Eduardo Rubiño. "No vale con que solo algunos demos ejemplo. Exijo a Ortega Smith que dimita de inmediato", ha escrito en redes sociales el socialista justo después de lo ocurrido. Posteriormente, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el socialista ha sostenido que "la democracia básicamente es dar ejemplo, dar ejemplo de convivencia, dar ejemplo de participación" y lo que se ha visto es "lamentable". "El PSOE tuvo un momento muy complejo en los últimos meses y dimos de forma inmediata un paso al frente. Y yo hoy le exijo a Vox con rotundidad que dé el paso al frente de que ya que Ortega Smith no ha tomado la decisión de dimitir, que Vox le exija de inmediato la dimisión", ha señalado, recordado que el exconcejal Daniel Viondi renunció a su acta tras darle varias palmadas en la cara al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Para Lobato, no se pueden tolerar "las faltas de respeto y el uso de la violencia en ningún sitio, pero mucho menos en la sede de instituciones que representan a los ciudadanos". De no dimitir, el socialista considera que el líder de Vox, Santiago Abascal, debe ponerle de inmediato "en la calle" a Smith.