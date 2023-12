La Audiencia de Sevilla resolverá los recursos del Cuco y su madre sin una nueva vista

Sevilla, 22 dic (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha decidido "no acceder" a celebrar una nueva vista en segunda instancia, tal y como solicitó en un recurso de apelación la defensa de Javier García Marín, el Cuco, condenado junto a su madre a dos años por falso testimonio en el juicio por la muerte de Marta del Castillo.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes y contra el que cabe recurso de súplica, la Sección Primera del tribunal sevillano comunica a las partes que las apelaciones, también la planteada por la madre de el Cuco, se resolverán "sin necesidad" de nueva vista oral.

Los recursos de apelación pretendían la nulidad del juicio y la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Penal 7 de Sevilla, que en síntesis le imputaba a cada uno de los apelantes la comisión de sendos delitos de falsos testimonios cometidos en un juicio oral previo, cuando declararon como testigos en la causa por la muerte de Marta del Castillo.

El letrado de El Cuco, Agustín Martínez, tal y como informó en su día a EFE, cuestionaba entre otros aspectos la "imparcialidad e independencia" de la jueza, además de indicar que le pudo influir el impacto mediático que rodeó al juicio.

Una vez tramitados los recursos, tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones se opusieron a las revocaciones o nulidad de la sentencia planteadas, y pidieron a la sala que confirmara el fallo y desestimara las apelaciones.

Expuestos los razonamientos jurídicos, con referencia a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de apelaciones, la Audiencia de Sevilla indica que "ninguno de los supuestos" planteados se da en este caso.

En este sentido, indica que la prueba "en segunda instancia" es un medio excepcional, destinado solo a suplir las deficiencias probatorias del primer juicio y que, en este caso, el tribunal queda "suficientemente ilustrado" de los motivos ya alegados a la vista de los extensos recursos planteados.

Añade, además, que consta la "expresa renuncia" de los ahora apelantes al resto de las pruebas propuestas y que fue la "legitima opción de la estrategia procesal" de las defensas, al reconocer en su integridad como hechos probados los que figuraban, tal y como estaban redactados en el escrito de la Fiscalía.

"Planteado a instancias de las defensas, se dio previamente lectura del mismo, por la Letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial), para que tuviese una mejor comprensión y no causarles indefensible a los acusados, que asesorados por sus defensas así lo aceptaron", señala la audiencia sevillana.

Por tanto, el tribunal advierte de que los apelantes no proponen ninguna prueba que les fuese denegada o que, siendo admitida y no renunciada, no se celebrase.

"Este tribunal no necesita hacer uso de la prerrogativa prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver con convicción fundada estas apelaciones y no considera necesario celebrar nueva vista oral, dado que constan suficientemente expuestas las alegaciones de todas las partes", recoge el auto. EFE

rro/fs/aam