Cuca Gamarra: "La moción de censura del 28 de diciembre no es una inocentada"

Pamplona, 22 dic (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien hoy asiste en Tudela a la Junta Directiva Regional del PP de Navarra, ha afirmado que la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona que se debatirá el 28 de diciembre "no es una inocentada", aunque coincida con la celebración del Día de los Inocentes.

"Lamentablemente", ha señalado a los medios de comunicación, "es la pérdida de la poca dignidad que le quedaba al Partido Socialista en manos de Pedro Sánchez", al pactar con una formación como EH Bildu, que tiene "personas que han sido condenadas por asesinatos y por terrorismo".

En ese sentido, ha comentado que, "si alguien tiene alguna duda", puede ver que uno de los "hombres fuertes" del alcalde de Bildu será Joxe Abaurrea, "alguien condenado por agredir a policías y alguien que no condenó el asesinato de uno de sus compañeros, de un concejal como Tomás Caballero, a manos de la banda terrorista ETA".

El pasado de los integrantes de Bildu, ha afirmado la dirigente popular, "no se puede de ninguna manera blanquear", porque los antecedentes penales de quienes han formado parte de sus listas "están ahí y no pueden ser borrados y no podrán ser borrados ante los ojos de la sociedad navarra ni de la sociedad española".

Gamarra ha denunciado que tanto la investidura de la socialista María Chivite con la abstención de Bildu como la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona "se ocultó" hasta la reelección como presidente de Pedro Sánchez. "Todo esto estaba perfectamente pactado", ha resaltado.

"Sin duda alguna, estamos ante la materialización de la indignidad, de la inmoralidad y de la indecencia en política", ha denunciado.

Gamarra ha subrayado que el PP tiene la "altura moral" de haber pedido la paralización de la moción de censura en la reunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez.

El presidente del PP, ha recordado, "siempre que ha podido frenar que Bildu llegara a las instituciones lo ha hecho" y ha puesto el ejemplo de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria o la Diputación de Guipúzcoa, "porque esa era una línea que había que mantener" y "era el único muro que había que tener construido en España".

Sin embargo, Sánchez ha "demolido" ese muro y ha levantado otro "entre españoles demócratas que entendemos que la política se debe también guiar por criterios de moralidad y de ética".

Ha lamentado que "Navarra sea protagonista de esta legislatura", pero no por inversiones, sino que "se convierte en protagonista porque se ha convertido en la moneda de cambio" para que Sánchez, "después de perder las elecciones, pueda mantenerse en La Moncloa".

Y para ello, ha censurado, se ha pactado con Bildu, cuyo objetivo "es que Navarra forme parte de Euskal Herria y además que nada más y nada menos Pamplona fuera esa capital", algo que es "un sueño". EFE

jr/jlg