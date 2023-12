Besteiro (PSdeG) se presentará por Lugo a las elecciones gallegas, sin decidir aún si dejará el acta de diputado

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha confirmado este viernes que concurrirá a las elecciones gallegas del 18 de febrero por la provincia de Lugo. Lo ha hecho, a preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña con presencia de otros cargos del partido: el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; la vicesecretaria xeral, Lara Méndez, y el secretario de Organización, José Manuel Lage. A preguntas de los periodistas, ha confirmado que se presentará por la provincia lucense. "Lo tengo claro desde el principio, soy candidato nacido en Lugo y me hice en Lugo", ha dicho sobre su trayectoria política. Cuestionado si ha decidido ya si dejará el acta de diputado en el Congreso, ha manifestado que no tiene tomada esa decisión. "Como delegado del Gobierno era inelegible, pero ahora no", ha apostillado. Lo ha hecho al remarcar la diferencia en ese momento cuando ostentaba el máximo cargo de la Administración estatal en Galicia y fue escogido para integrar las listas de los socialistas a las elecciones nacionales. "Es una decisión que en este momento no lo tengo contemplado", ha añadido sobre su acta y los comicios gallegos.