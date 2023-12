Sumar encarará sin prisas ni precipitación las europeas tras el movimiento de Podemos: la prioridad es Galicia

Sumar no va a apresurarse de cara a las elecciones europeas ante el prematuro movimiento de Podemos, que ya ha postulado como su cabeza de cartel a la exministra Irene Montero para esos comicios. Y es que tiene claro que la prioridad ahora está en Galicia. Desde la formación, remarcan fuentes de Sumar, no tienen urgencias a la hora de preparar su candidatura para las europeas y abordarán su confección cuando toque, bien entrado el año que viene, dado que disponen de tiempo suficiente para unas elecciones fijadas en junio de 2024. Lo fundamental ahora es completar el proyecto en Galicia, donde Sumar está volcado ahora para estar preparada ante la posibilidad de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pueda convocar elecciones. Y es que la formación debe perfilar quién será su cartel electoral en Galicia y definir sus alianzas para esta cita electoral, donde las conversaciones con Podemos están interrumpidas tras la ruptura a nivel estatal, e IU ha remarcado que aún no está presente en Sumar y que su opción es una confluencia entre las tres fuerzas. Además, Anova ha expresado su rechazo a confluir con Sumar. En las filas de Sumar no están inquietos ni se ven presionados por el anuncio de Podemos de concurrir a los comicios europeos por su cuenta, con Montero como su principal baza electoral. Una decisión que, en sectores de la formación que dirige Yolanda Díaz, ven precipitada cuando aún faltan meses para que se abran las urnas, decisión que asocian más a un factor interno y como reacción a las diversas bajas de exdirigentes que han padecido las últimas semanas. No obstante, en Sumar hay posiciones ambivalentes dado que por un lado hay sectores que admiten que Montero es un perfil conocido y refleja que los morados apuestan fuerte por estas elecciones, mientras otras voces apuntan que mostrarla ya como su baza electoral le generará más desgaste. También hay dirigentes que creen que los morados tienen un carril limitado en estas elecciones, dado que ideológicamente no hay grandes diferentes con Sumar, que a su vez dispondrá del aval de impulsar medidas progresistas en su gestión como la reciente reforma del subsidio de desempleo. Por tanto, la idea central es cocinar con tiempo la candidatura a las europeas, definir alianzas y confeccionar un cabeza de cartel atractivo. A su vez, Sumar debe también conciliar las dos almas que están dentro de la coalición, dado que hay fuerzas que se adscriben con los verdes (como el caso de Más País) mientras que en el caso de IU se referencian al espacio de The Left, la izquierda europea.