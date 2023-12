Sumar dice que en breve se conocerá el candidato en Galicia y que maneja buenos perfiles: "Estamos más que preparados"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha asegurado que en breve se conocerá el candidato o candidata de la formación a las elecciones de Galicia del 18 de febrero, dado que disponen de buenos perfiles para elegir el mejor cabeza de lista En una entrevista con Europa Press, ha manifestado que Sumar está en condiciones para afrontar esta cita electoral, pues han desplegado un trabajo intenso en el territorio desde hace meses, y deja claro respecto al diseño de la candidatura, que "todo llegará a su tiempo" y pronto habrá una decisión. "Estoy segura de que la decisión final que se adopte para escoger a un candidato o candidata va a ser el mejor perfil, la mejor persona para representar a Sumar Galicia", ha remarcado. Preguntada sobre si una opción puede ser el portavoz autonómico, Paulo Carlos López, ha dicho que es un buen perfil en la portavocía y ha insistido en que su referente electoral será "cualquier persona" que Sumar Galicia y su promotora "tenga a bien valorar". Es más, ha desgranado que muestra del "impulso político" que están ejerciendo en la izquierda es el elenco de dicha promotora en Galicia, donde emergen figuras de "gran talento y valía" con diferentes perfiles profesionales, políticos, sindicales, sociales y del movimiento feminista. A su vez, Lois ha vuelto a reiterar que ella no está en la terna de candidatables puesto que su "compromiso" y "responsabilidad máxima" se encuentra ahora en el Congreso. No obstante, ha destacado que está implicada tanto en la promotora como en la futura campaña electoral. También ha subrayado que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya está de hecho "volcada" en la campaña como se pudo ver con su reciente acto en A Coruña donde el proyecto autonómico hizo su puesta de largo. SUMAR NO LLEGA TARDE Y SERÁ "DECISIVA" Cuestionada sobre el hecho de que ante esa convocatoria electoral Sumar no tenga definido ni alianzas ni candidato, Lois ha manifestado que pudiera dar la sensación, al igual que en las generales, que ante el adelanto electoral llegaban "tarde" o sin los "deberes hechos", cuando en realidad ya contaban con una labor intensa que quedó demostrada el 23J con un resultado "muy positivo". De este modo, la portavoz parlamentaria ha desgranado que para este ciclo electoral "están más que preparados" y en Galicia también operan con una metodología "muy Sumar", que primero consiste en el llamado "proceso de escucha" para construir un espacio político "abierto a la ciudadanía", con una "agenda útil" para los gallegos y erigirse como una fuerza "decisiva y estratégica" para lograr la alternativa "a 14 años de parálisis" provocada por las políticas del PP. "Sumar Galicia va a ser clave, es la palanca y con su presencia en el tablero del espacio político va a se posible el cambio en política", ha enfatizado Lois para augurar que su espacio jugará un papel importante para movilizar el electorado de izquierda. De hecho, ha apuntado que en las pasadas elecciones generales, con la presencia de Sumar, el bloque progresista en conjunto logró 800.000 votos mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cimentó su mayoría absoluta en las últimas autonómicas sobre la base de 600.000 sufragios. LA RUPTURA ESTATAL DE PODEMOS HA CONDICIONADO LAS CONVERSACIONES Cuestionada sobre por si da por descartada la confluencia con Anova y si entendía su rechazo a confluir, Lois ha afirmado que van a seguir hablando con esta formación y con otros partidos, dado que Sumar "no es una casa cerrada" sino un "espacio abierto" a las "personas y fuerzas progresistas". También ha señalado que en el caso del exalcalde de Santiago y portavoz de Anova, Martiño Noriega, ha compartido política municipal durante ocho años y existe una "relación de afecto" y de "vínculo de trabajo". "No creo que sea una cuestión de descartar a Anova, nuestra mano está tendida en general a ese marco progresista", ha ahondado. Respecto a si se retomará el diálogo con Podemos sobre una eventual confluencia, Lois ha insistido que Sumar es "una casa abierta que tiende la mano", aunque ha reconocido que la "salida unilateral" del grupo plurinacional en el Congreso que adoptó el partido morado a nivel estatal ha "condicionado un poco la situación de cara a lo que son las conversaciones". SIN PRISAS PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS En cuanto a si la decisión de Podemos de concurrir por su cuenta a los futuros comicios europeos y su apuesta por la exministra Irene Montero como su cabeza de lista les obligaba a trabajar ya en una candidatura a esta cita electoral, Lois ha respondido que no y que ahora su prioridad está en Galicia y Euskadi. Es más, ha manifestado que ya trabajarán "cuando sea el momento" en el horizonte de las elecciones europeas y en dispone al "mejor" candidato o candidata, dado que Sumar tiene "muy buenos perfiles".