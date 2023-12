Sánchez y Feijóo se reúnen en el Congreso con la vista puesta en lograr al menos un pacto en el artículo 49

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este viernes a las 10.30 horas en el Congreso de los Diputados con las posiciones bastante alejadas pero con la vista puesta en lograr al menos un pacto en el artículo 49 de la Constitución que elimine el término disminuido. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno el pasado 16 de noviembre. Antes ambos celebraron dos encuentros --también en la Cámara Baja-- pero en el marco de la ronda de contactos de la investidura que les había encargado el Rey, primero a Feijóo y luego a Sánchez. La fecha de la reunión entre Sánchez y Feijóo ha tardado 14 días en materializarse. El presidente del Gobierno anunció a los periodistas el 6 de diciembre, en el acto de aniversario de la Constitución, que quería verse con el jefe de la oposición antes de acabar el año para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Carta Magna. Cinco días después, el Gobierno ofreció tres fechas, pero el PP exigió tener un orden del día por escrito para la celebración de ese encuentro. Al final, Moncloa no remitió ese orden del día pero el equipo de Feijóo cambió de estrategia y optó por remitir una carta al jefe del Ejecutivo con un listado de 10 temas para ese encuentro. "Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera, pero diálogo y no berrinche", espetó Sánchez a Feijóo este miércoles en el Congreso. El líder del PP cogió el guante y propuso que esa entrevista se celebre este mismo viernes --era una de las fechas que planteaba Moncloa-- en el Congreso, un lugar que los 'populares' consideran "neutral" y que ayuda a "restaurar la importancia de las instituciones". LOS TEMAS DE LA REUNIÓN Sánchez ha puesto encima de la mesa tres asuntos para ese encuentro: la renovación del CGPJ, la financiación autonómica y el artículo 49. Pero Feijóo añade varios más, como la amnistía o el pacto con Bildu para desalojar a UPN de la Alcaldía de Pamplona. En concreto, en el orden del día del PP enviado por carta a Moncloa figuran los siguientes asuntos: Ley de Amnistía; deterioro institucional; despolitización de los medios de comunicación públicos; medidas para garantizar la independencia judicial; posicionamiento acerca de la "prevaricación judicial que denuncian PSOE, Junts y ERC, y defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno"; información sobre las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el Gobierno y Junts y ERC. El PP incluye también "información acerca de las subidas de impuestos pactadas con Sumar y los planes de ayuda a los ciudadanos para afrontar los efectos de la inflación"; condonación de deuda e "imprescindible multilateralidad para afrontar el reparto de los recursos públicos"; moción de censura en Pamplona y proposición de ley que pretende despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y el ataque a los símbolos nacionales; y modificación de artículo 49 de la Constitución. Sobre ese artículo 49, el PP exige que ese cambio urgente sea en "las condiciones ya pactadas en la pasada legislatura, que incluyen garantías por escrito de que los socios del Gobierno no pedirán un referéndum constitucional con nuevas modificaciones". Fuentes del PP han reconocido este viernes que en la reforma de ese artículo 40 hay "alguna posibilidad de acuerdo" entre Sánchez y Feijóo, si bien dejan claro que deben contar con esa garantías por parte del PSOE para acometer esa reforma constitucional. Por otra parte, el equipo de Feijóo ha trasladado al jefe de gabinete de Sánchez que el presidente del PP pedirá mañana al jefe del Ejecutivo alguna aclaración sobre la decisión en Telefónica y la operación militar prevista en el Mar Rojo, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. EL CGPJ, CINCO AÑOS CON EL MANDATO CADUCADO En el caso del CGPJ, cuyo mandato lleva ya cinco años caducado, PSOE y PP han estado a punto en varias ocasiones de cerrar ese acuerdo pero siempre ha saltado por los aires por diferentes circunstancias. La última vez fue en octubre de 2022 cuando el PP rechazó seguir negociando tras conocer que el PSOE estaba negociando la supresión del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Feijóo ha asegurado este jueves en Antena 3 que "va a intentar" cerrar un acuerdo con respecto al CGPJ y ha dicho que él quiere hablar de la "independencia del Poder Judicial". Así, ha dicho que Europa les pide "profundizar en la independencia del Poder Judicial" y renovar el CGPJ, algo con lo que se ha mostrado "a favor". "¿El presidente que prefiere renovar primero el Consejo? Pues también a favor. Ahora, vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial", ha añadido. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confiado en que este viernes Sánchez y Feijóo pacten la renovación del Consejo. "A la democracia española le tocaría mañana El Gordo", ha afirmado, aludiendo al hecho de que esa entrevista coincida con el sorteo de la lotería de Navidad.