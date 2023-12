Sánchez ratifica a Aragonés su rechazo a un referéndum porque no cabe en la Constitución

Barcelona, 21 dic (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, su total rechazo a un referéndum de autodeterminación porque no cabe en la Constitución y le ha pedido responsabilidad para seguir caminando por el terreno de los acuerdos y no de la disputa.

Sánchez ha mostrado su oposición a ese referéndum en la reunión que ha mantenido con Aragonès en el Palau de la Generalitat y tras la que, en rueda de prensa, ha explicitado su posición al respecto.

"Saben cuál es la posición del Gobierno y la mía. A partir de ahí, creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en un acuerdo que refuerce el autogobierno", ha añadido antes de mostrar su convencimiento de que la voluntad del Govern para llegar a acuerdos es, al igual que la de su Ejecutivo, "total".

Sánchez ha recalcado que no pide que ningún partido renuncie a sus objetivos, pero ha insistido en que se haga dentro del marco constitucional.

"No hay ninguna constitución en el mundo que acepte y asuma la segregación de una parte de su país. No lo hay tampoco en España; por tanto, desde el punto de vista material -ha reiterado- no está contemplado".

Frente a propuestas como la del referéndum ha considerado que hay que estar más en la línea de lograr acuerdos transversales que representen a la mayoría de una sociedad plural como es la catalana.

Por ello ha apelado a la responsabilidad para ofrecer a los ciudadanos un acuerdo y no una disputa y una confrontación, que es lo que ha lamentado que ocurriera años atrás. EFE

