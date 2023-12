Sánchez cuestiona que Feijóo no vaya a Moncloa y dice que está condicionado por el Madrid político y mediático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiera reunirse en el Palacio de La Moncloa a que los 'populares' les cuesta "asumir el resultado electoral", asegurando que las "presiones" del "Madrid mediático, económico y político" le ha hecho cambiar de parecer y "de forma de hacer política" respecto a cuando era presidente de Galicia. Un día antes del encuentro que mantendrá con Feijóo, Sánchez ha reconocido que no tiene la misma relación con él desde que no está al frente de la Xunta de Galicia y ha calificado como "inédito" que la reunión se vaya a celebrar en el Congreso, como pide el líder del PP. "Estas son las cosas que tenemos que ver cuando el Partido Popular está en la oposición. Tienen un problema serio de asumir los resultados electorales y, en consecuencia, de asumir las responsabilidades que tiene en este caso como jefe de la oposición", ha remachado. Y en cuanto a su relación con Feijóo, ha sostenido: "No sé si será porque las presiones, tanto internas como externas, en el complejo y difícil siempre mundo para los conservadores desde Madrid, del Madrid mediático, económico y político, les ha hecho cambiar de parecer y también de forma de hacer política, pero desde luego yo al jefe de la oposición le tiendo la mano para llegar a acuerdos que creo que son muy importantes". LOS TRES TEMAS A TRATAR En cualquier caso, ha insistido en su petición de tratar los tres temas en la reunión que mantendrán este viernes en el Congreso, que tienen que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de la financiación autonómica y el artículo 49 de la Constitución. En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, Sánchez ha señalado que "le interesará" a los presidentes autonómicos del PP, por lo que ha reclamado que no tenga once posiciones distintas, sino que vayan con un planteamiento único. A BUSCAR ENTENDIMIENTOS Asimismo, Sánchez ha animado a Feijóo a hacer "lo propio" en la búsqueda de entendimientos con el Ejecutivo para "resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía", como lo está haciendo, a su juicio, Pere Aragonès. Sánchez se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por si tiene actualmente mejor relación con el independentismo que con el líder del PP. "Ahora mismo el presidente de la Generalitat de Cataluña o yo como presidente del gobierno de España estamos obligados, porque es nuestro deber, a entendernos para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía y creo que el Partido Popular y en este caso el jefe de la oposición tendría que hacer lo propio", ha sostenido Sánchez. En este contexto, el presidente del Gobierno ha descartado medir si tiene mejor o peor relación con una institución o con un partido político que con otro, sino que "tiene más que ver con la asunción de las responsabilidades que le toca a cada cual en un momento".