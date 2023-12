Portavoz Podemos Euskadi afirma que la negociación entre Podemos, Sumar, IU y Equo sigue adelante, que "no es poco"

La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que las negociaciones con Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak para conformar una candidatura conjunta a las elecciones vascas siguen adelante, que "no es poco". Gorrotxategi, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, se ha referido a las conversaciones que mantienen estas cuatro formaciones para tratar de presentar una lista conjunta para las elecciones autonómicas, que deben celebrarse en el primer semestre de 2024. La actual portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, que el mes pasado ya mostró su intención de volver a presentarse como candidata a lehendakari, ha afirmado que las negociaciones entre estas formaciones siguen adelante, aunque no ha aportado más detalles al respecto. "Van, que no es poco", se ha limitado a decir. Por otra parte, Gorrotxategi ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para insistir en las críticas de su grupo a la Ley de Educación que el PNV y el PSE-EE aprobarán este jueves en el Parlamento Vasco. La representante de Elkarrekin Podemos-IU ha reiterado que esta es una "mala ley" que saldrá adelante gracias al "rodillo" de la mayoría absoluta de las formaciones que conforman el Gobierno Vasco. Además, ha señalado que el proyecto legislativo "no lucha contra la segregación", no garantiza la "igualdad de oportunidades, y "solo beneficia a las patronales" del sector educativo, por lo que ha recordado que su grupo votará en contra del texto.