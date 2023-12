Ponsarnau: "Somos un equipo que no está descompuesto"

Bilbao, 21 dic (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, aseguró este jueves que, a pesar de haber encajado ocho derrotas en las nueve últimas jornadas de la Liga Endesa, su equipo "no está descompuesto, sino todo lo contrario", y "juega bien durante mucho rato contra cualquiera".

"Mañana es una prueba muy difícil contra un rival -el Básquet Girona- que aunque ataques o defiendas bien ellos van a encontrar rachas. Ahí es muy importante ser sólidos y aprovechar que jugamos en casa para que Miribilla nos apoye en esos momentos", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa a la visita del equipo catalán.

Ponsarnau confirmó que Tryggvi Hlinason, ausente los tres últimos partidos de liga por un esguince en el tobillo izquierdo, "está curado" y, por lo tanto, disponible para "ayudar en lo que pueda, no en lo que quiera".

"De eso no hay duda. Aún no tiene ritmo competitivo, pero si el ritmo de trabajo adecuado para poder contar con él. Un partido del ritmo que va a tener éste no es el mejor día, pero es el que hay", apostilló el de Tárrega, quien cuenta también con un Alex Renfroe que comenzó la semana con "un problema en la espalda" derivado del último partido en la pista del Gran Canaria.

Ponsarnau, por otro lado, admitió que a pesar de que cada semana son un equipo "más sólido" y de que han "intentado de que las rachas -negativas- sean semánticas se nota que hay derrotas".

"Esto afecta a nuestra capacidad competitiva e intentamos hacerle frente. Hemos dado un paso en nuestra capacidad competitiva, pero en los momentos en los que todo se aprieta no estamos bien", reconoció el técnico, también "preocupado" por la mala gestión de los finales de los partidos estas últimas semanas.

"Siempre hay un par de malas defensas, un par de rebotes que no se agarran, un par de malos ataques y no hay acierto. Creemos que tenemos herramientas para jugar esos finales, pero no los dominamos. Y ahí el responsable soy yo", asumió.

Para revertir esa situación en el partido "probablemente más clave" de los que ha disputado hasta ahora el Surne Bilbao, Ponsarnau recalcó que el equipo "necesita" el respaldo de la afición.

"Hemos demostrado dudas en nuestra capacidad competitiva, pero no en nuestro juego. Cuando hay dificultades nos cuesta ser sólidos y si tenemos la ayuda de Miribilla seguro que tendremos más posibilidades. Necesitamos ese apoyo cuando las cosas no salgan bien y si están con nosotros juntos podremos vivir una fiesta", reflexionó.

Por último, acerca del rival, el catalán aseguró que Girona "mantiene la ilusión" que él mismo vivió como asesor del cuerpo técnico en el ascenso a la ACB de 2022, aunque con una propuesta de juego diferente liderada por Salva Camps "muy especial, atractiva y muy competitiva".

"Encuentran momentos espectaculares y otros en los que esa propuesta les castiga. Se ve que son sólidos y están bien entrenados. El equipo cree en esa propuesta y eso seguramente les va a llevar lejos", destacó Ponsarnau. EFE

