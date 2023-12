Mumbrú: "En el descanso he hecho hincapié en que debíamos recuperar nuestra identidad"

València, 21 dic (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, se mostró muy satisfecho tras la victorias de su equipo este jueves en la Euroliga ante el Virtus Bolonia y la achacó al cambio que se produjo en su equipo tras el descanso para volver a la pista con un perfil mucho más defensivo.

"Creo que en la primera teníamos un plan, nos lo hemos saltado y teníamos que volver al carril. No podíamos tener tantas pérdidas. He hecho hincapié que somos buenos haciendo lo que sabemos hacer y que debíamos recuperar nuestra identidad", explicó en la rueda de prensa.

El técnico dijo que fueron "dos partidos diferentes" y e insistió en que en la primera mitad no defendieron bien y que las pérdidas les lastraron. "Tenemos claras nuestras virtudes y nosotros no podemos jugar a intercambiar canastas, no nos llevaba a un buen camino", recalcó.

"En la segunda parte hemos podido ajustar nuestra defensa y esa ha sido una de las claves. Estoy contento por los jugadores, era nuestro cuarto partido en seis días y se nos ha caído gente. También salir en el tercer cuarto y ver que la Fonteta empuja nos ha dado alas. Ha estado apretando y apretando y cuando está con nosotros lo notamos", afirmó.

El entrenador del conjunto valenciano recordó que la plantilla siempre ha estado "abierta" dijo que al haberse concentrado tres lesiones en la rotación exterior están dispuesto a "valorar" una incorporación y que el director deportivo, Luis Arbalejo, está "haciendo su trabajo".

Por su parte, el técnico del conjunto italiano, Luca Banchi, lamentó que su equipo no cuidase mejor el balón en la segunda parte y achacó al mal juego ofensivo de su equipo la derrota. "No respondimos como equipo a las dificultades", lamentó el técnico, que dijo que ante la baja de Alessandro Pajola, que recibió un fuerte golpe en la boca y no pudo volver a jugar, todos debían haber dado "un paso adelante".

"Tenemos que felicitar al Valencia por su remontada en la segunda parte. hemos tenido problemas para entrar, no hemos entrado con intensidad en el primer cuarto pero sí que hemos estado bien en el segundo. En el tercero, haber perdido quince balones es algo que habría dado vida a cualquiera y el Valencia ha estado rápido para aprovecharlo", señaló. EFE

