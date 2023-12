Mapi León sobre su renovación: “Estoy muy feliz de continuar en el club de mi corazón”

Sant Joan Despí (Barcelona), 21 dic (EFE).- La central azulgrana Mapi León renovó este jueves su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 y, en unas declaraciones emitidas por el club catalán, aseguró que estaba “muy feliz de continuar en el club de mi corazón”.

La defensora azulgrana, de 28 años, hizo pública su extensión de contrato, que se había sellado la misma mañana en las oficinas del club junto a Joan Laporta y Xavier Puig, anunciándolo ella misma en el césped del Estadio Johan Cruyff tras la victoria azulgrana ante el Rosengard (7-0), correspondiente a la cuarta jornada de Liga de Campeones.

La aragonesa, ahora mismo de baja debido a su lesión de menisco por la que fue intervenida el 13 de diciembre, afirmó que sus declaraciones no eran “un tópico”, y que su felicidad de continuar como azulgrana “dos añitos más, por el momento” eran “de verdad”.

“El Barça es más que un club”, declaró la central de 28 años, argumentando que “hasta que no estas dentro, no sabes lo que eso significa de verdad”. León, cuyo contrato terminaba en el 30 de junio de 2024, dijo que valoraba mucho el “calor de la afición”, y que este era también uno de los motivos por los que había decidió alargar su vinculación con el club catalán; “incluso ahora que estoy fuera me siento muy querida aquí”, explicó.

Con todo, la defensora zurda, vital en el dibujo de Jonatan Giráldez, reivindicó “la progresión del equipo” desde que llegó en verano de 2017, pero también la suya “como deportista y persona”. “Me quedo con cómo hemos mejorado y nos hemos hecho futbolistas, en cómo ha crecido el fútbol femenino, que lo hemos visto desde dentro”, añadió.

León, que llegará a las nueve temporadas y de momento ha disputado 237 partidos como azulgrana, destacó que le atraía mucho “el proyecto del club”, y recordó que el buen momento de forma del equipo ni "las cifras" del mismo, eran “casualidad”. “El equipo está dando sus frutos después de las finales y lo que hacemos día a día”, subrayó, resaltando que en el Barcelona tiene “los medios para poder dedicarte al futbol y eso es algo súper importante”. EFE

