La UPF avisa de que si el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la amnistía haría un juicio político y sería grave

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha respondido este jueves a la Asociación de Fiscales (AF) que el Consejo Fiscal no debe emitir un dictamen sobre la proposición de ley de amnistía porque de hacerlo estaría efectuando "un juicio político" y no juridico, por lo que sería "francamente grave". "Si el Consejo Fiscal emitiese un dictamen sobre una iniciativa legislativa careciendo de facultades para ello estaría efectuando un juicio político, no un juicio jurídico, lo que, en el plano institucional de un órgano integrado en el Poder Judicial, es francamente grave", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press. Sale así al paso de la petición realizada por la asociación mayoritaria de fiscales, la AF, que en el turno de ruegos y preguntas del Consejo Fiscal indicó la necesidad de que se diera un pronunciamiento técnico al respecto. La UPF recuerda que el Consejo Fiscal es un órgano de carácter esencialmente consultivo "que tiene limitadas sus competencias", y que en lo referentes a las iniciativas legislativas "le corresponde emitir informe respecto de los anteproyectos o proyectos de ley que emanan del Gobierno, no así de las proposiciones de ley instadas por un sector del propio Poder Legislativo". Recuerda que tampoco tiene esa competencia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La UPF reconoce, no obstante, que se está "viviendo un tiempo convulso donde la formación del nuevo Ejecutivo y la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña están generando un debate intenso" Dado que, añade, cada cual realiza al respecto su juicio político, para la UPF es necesario aclarar que se trata de "un debate personal y asociativo perfectamente legítimo, e incluso necesario, pero completamente ajeno al ámbito institucional". "Las instituciones deben actuar, exclusivamente, en el marco de sus competencias", insiste. EL APOYO A LOS FISCALES DEL 'PROCÉS' Por otro lado, la UPF ha afeado a la AF que sus vocales no respaldaran la declaración institucional del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en apoyo a los fiscales del 'procés'. Cabe recordar que García Ortiz ofreció firmarla a los doce vocales, pero los seis de la AF y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se desmarcaron de la misma por considerarla insuficiente, sobre todo a la luz de los pronunciamientos realizados por el CGPJ respecto a los jueces y magistrados, según informaron a Europa Press fuentes presentes en el Consejo Fiscal. Para la UPF, la declaración de García Ortiz daba de manera "inequívoca, expresa, clara y categórica" el apoyo a los fiscales del 'procés' frente a las acusaciones por supuesto 'lawfare' a pesar de que omitiera ese anglicismo, que "no procede en un marco institucional". "Y lamentamos que, por esta cuestión puramente terminológica, no haya sido respaldado por el conjunto de los vocales", añade.