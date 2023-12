La guerra en Palestina preocupa más que la de Ucrania, pero menos que el cambio climático, según el CIS

A los españoles les preocupa más el conflicto armado entre Israel y Hamás en territorio palestino que la guerra de Ucrania, pero no tanto como el cambio climático, según recoge el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de diciembre. Así, un 73,1% de los entrevistados dice estar muy o bastante preocupado por la guerra en Oriente próximo que se inició el pasado 7 de octubre con los atentados de Hamás y que ya dura cerca de tres meses, frente a un 11,2% que dice que está entre "poco" y "nada" preocupado por este tema. En el caso de la guerra en Ucrania, hay un 68,1% que se muestra bastante o muy preocupado por la invasión rusa, frente a un 16,8% que dice estar poco o nada preocupado, tras más de año y medio de conflicto. En todo caso, lo que más inquieta a los españoles según el CIS es el cambio climático, donde el 78,2% de los entrevistados afirman estar mucho o bastante preocupados por esta crisis, frente al 19,4% que asegura que les preocupa entre poco y nada. DIÁLOGO COMO RESPUESTA AL CONFLICTO Al ser preguntados por las prórrogas de alto al fuego para los intercambios de rehenes en la Franja de Gaza, un 44% sí las ve beneficiosas de cara a la finalización del conflicto mientras que un 44,4% discrepa, afirmando que no. No obstante, un 65,2% sí que considera que el diálogo abierto entre Israel y Palestina y los países mediadores podría ayudar mucho o bastante a resolver el conflicto, frente al 31,2% de los participantes que aseguran que este diálogo ayudaría poco o nada a paliar la situación.