La Audiencia Nacional envía a prisión a cuatro de los nueve detenidos por tráfico de drogas en Pontevedra

La Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión provisional sin fianza de cuatro de los nueve detenidos el pasado martes por la Guardia Civil en un operativo contra el tráfico de droga que tuvo como epicentro la localidad de O Salnés (Pontevedra). Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press, que añaden que a los otros cinco se les ha dejado en libertad provisional con las medidas cautelares de retirada del pasaporte, comparecencias semanales y prohibición de salir de España. Todos ellos son investigados por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, dos de los detenidos son J.C.V, ya conocido por las fuerzas de seguridad, y su hijo mayor C.V, ambos vecinos de San Roque do Monte, en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, y pertenecientes al clan familiar de 'Os Piturros'. La redada, que se materializó en la mañana del martes con un amplio dispositivo policial, está supuestamente relacionada con un alijo de más 1.500 kilos de cocaína incautado en el mes de abril en Portugal. El operativo contó con la presencia de agentes de la DEA (servicios contra el narcotráfico de Estados Unidos) y del helicóptero de la Guardia Civil. Además de ellos entre los otros siete detenidos figuran varios vecinos de esta localidad pontevedresa, así como otro familiar de 'Os Piturros'. Durante esa jornada se llevaron a cabo varios registros en diferentes inmuebles de Vilanova de Arousa, Vilagarcía, Ourense y A Coruña. EL CLAN FAMILIAR 'Os Piturros' son un clan familiar de la zona de Arousa. Estuvieron implicados en 2003 en un operativo en el que se interceptaron 3.000 kilos de cocaína en los pesqueros 'Playa de Arbeyal' y 'Playa de Coroso'. Por su parte, el patriarca de la organización familiar, Manuel Vázquez, se autoinculpó del alijo de 1.500 kilos apresado en 1991 a bordo del 'Dobell', para delatar al abogado y, por aquel entonces, secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía Pablo Vioque. En ese juicio, el patriarca, al que no se le vincula con la operación desarrollada este martes en O Salnés, fue condenado a siete años de prisión, una pena de la que fue indultado con la condición de no delinquir en los siguientes cuatro años. Sin embargo, en junio de 2006 fue detenido por el alijo de 3.000 kilos de droga transportado en el pesquero 'Piertertje', por lo que fue condenado a 13 años de prisión.