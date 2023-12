Junts y ERC critican el amparo a los fiscales del 'procés' e insisten en el 'lawfare': "No hay que cerrar los ojos"

Junts y ERC han reprochado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que haya amparado a los fiscales del 'procés', insistiendo en que en España existe 'lawfare', al tiempo que han defendido las palabras de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en ese sentido, y han urgido al jefe del Ministerio Público a no "cerrar los ojos" ante esta "realidad". "No sé hasta qué punto debían ser objeto del amparo", ha dicho la diputada de ERC Pilar Vallugera durante la comparecencia de García Ortiz en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, después de que el Consejo Fiscal acordara por unanimidad adoptar esta medida a favor de los fiscales del 'procés' frente a las acusaciones de persecución judicial. Así, ha sosteniendo que Nogueras hizo "simplemente una crítica" porque solo decía que "había existido 'lawfare' "y eso es una realidad". "A mí me parece que no hay que cerrar los ojos a la realidad", ha añadido. Al hilo, ha asegurado que "hay elementos" para "penalizar" a quienes han incurrido en 'lawfare' y para "recuperar y proveer de reparación a los que lo han sufrido". "Por tanto, tampoco entiendo por qué se rasgan las vestiduras de esta manera", ha rematado. Para la dirigente independentista, es evidente que, aunque los tribunales y la Fiscalía "tienen sus propios elementos de control", cuando fallan, quienes han sido escogidos por los ciudadanos "tienen todo el derecho a manifestar su opinión". En la misma línea, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha denunciado la "politización" de la Fiscalía, lamentando dicho amparo y que "no existe una voluntad clara de hablar de 'lawfare'". En concreto, ha criticado que "una serie de fiscales del Supremo han solicitado medidas legales" contra Nogueras "por lo que ha dicho o ha dejado de decir en este caso" y ha preguntado a García Ortiz "cuál es la base jurídica" para ello cuando los parlamentarios tienen "inviolabilidad" por las declaraciones que hacen en el ejercicio de su cargo, por lo que ha considerado que tal petición incurre en una violación del principio de separación de poderes. Cervera también ha querido saber si, en el caso de que "se demostrara que algún fiscal ha podido hacer uso de documentación, datos o informes falsos para perseguir a los líderes independentistas", adoptaría medidas, tales como "suspender de sus funciones y apartar, en estos casos, a fiscales concretos".