Germán Cea denuncia acusaciones falsas del Consejo Administración para apartarlo del club

Madrid, 21 dic (EFE).- Germán Cea, presidente ejecutivo del Baloncesto Fuenlabrada, denunció a través de un comunicado que está siendo objeto de "acusaciones falsas" por parte del presidente de Honor, José Quintana, y el presidente del Consejo de Administración, Fernando Polaina Machuca, para apartarlo del club.

El Baloncesto Fuenlabrada descendió de categoría la pasada temporada y, actualmente en la Liga LEB, es decimocuarto de la clasificación disputadas trece jornadas.

El club madrileño ha convocado una Junta General en enero que, entre los puntos del orden del día, además de la aprobación de las cuentas anuales, tiene prevista la aprobación de la redacción de unos nuevos estatutos y la designación de un nuevo Consejo de Administración.

Germán Cea asegura, mediante una carta difundida a medios de comunicación, que la semana pasada, el presidente de Honor, José Quintana, y el presidente del Consejo de Administración, Fernando Polaina Machuca, se dirigieron para exponerle "la existencia de una supuesta acusación" contra su persona y, de forma inmediata, le trasladaron que "que para que no saliera a la luz" tenía que presentar la dimisión inmediata y negociar la salida del club.

"Evidentemente se trata de una acusación absolutamente falsa que tiene como único objetivo desplazarme de mis responsabilidades al frente del club para proteger sus intereses personales y que tuvo una respuesta contundente", dice.

"Si por mi gestión profesional o personal hay cualquier indicio de comisión delictiva, donde tienen que acudir es a denunciarlo ante los juzgados y ahí es donde yo deberé defender mi gestión y honorabilidad. Como no puede ser de otra manera, y ante la falsedad de las supuestas acusaciones, no acepto la rescisión de mi contrato", añade.

"Nada más terminar la conversación doy traslado a los máximos accionistas de lo que está ocurriendo. Unos días después, el presidente del Consejo de Administración directamente, y sin comunicación previa al Secretario, convoca el Consejo de Administración, el cual está previsto para mañana y cuyo único punto del orden del día es mi despido", argumenta.

Cea se hizo cargo hace unos meses de la gestión del club siendo "conocedor de las dificultades de todo tipo por las que atravesaba la entidad, en una coyuntura complicada", de la que "nunca" se arrepentirá de haberla aceptado.

El actual presidente de Honor, José Quintana, ofreció el cargo trasladando la disponibilidad "de plenos poderes en la faceta económica para tomar las decisiones necesarias y, de manera independiente, para salir adelante".

"A pesar de la premisa de la independencia en la toma de decisiones, se me impone que la parcela deportiva continúe dirigida por la persona que lo había dirigido durante los últimos años, aceptándolo por el bien de la estabilidad del club. Durante estos meses mi tarea ha sido honesta y he cumplido con mis compromisos, se ha producido la refinanciación de la deuda, lo que ha propiciado solvencia y liquidez a corto plazo, y hemos podido regularizar el pago a los proveedores y saldado las cantidades pendientes de la temporada pasada", señala.

El presidente del Baloncesto Fuenlabrada también reconoce en su texto que la "marcha del equipo no ha sido la esperada" y que ha tenido "presiones para conseguir romper el techo de gasto y hacer modificaciones en la plantilla, esto es, volver a la senda anterior y a lo que había llevado al club a una situación límite en el plano económico".

"Ante estas presiones he mantenido una posición sólida, dado que considero que en estos momentos lo importante es la estabilidad y, en su caso, realizar modificaciones puntuales muy medidas que no afecten en exceso al planteamiento económico inicial. El Consejo de Administración tiene mi respeto para adoptar las decisiones que considere oportunas. Si su decisión es cambiar la gestión para mantener anteriores practicas me parecerá duro y un error, pero está en su derecho. Si, por el contrario, dicho cese se justifica sobre cualquier falsedad o injuria que pueda poner en duda el menor resquicio de mi honorabilidad no dudaré, ni lo más mínimo, en ejercer las acciones legales oportunas en defensa de mis intereses y honorabilidad", concluye. EFE

