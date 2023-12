García Plaza: Lo de hoy no puede ser más doloroso y no puede pasar

Vitoria (España), 22 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, expresó tras perder ante el Real Madrid en el descuento (0-1) que lo que ocurrió en el citado partido de la Primera división española “no puede ser más doloroso; y no puede pasar”.

El madrileño interpretó en rueda de prensa que su equipo estuvo bien ante once jugadores y destacó que leyeron “muy bien su manera de jugar”.

“Contra diez no hemos estado bien en ataque, pero en defensa no sufrimos y el gol es lo que más me enfada”, añadió el preparador, que incidió en que “no puede rematar un jugador solo”.

“Esos puntos nos hacen daño al final de temporada y tendríamos que llevar 20 puntos o más”, consideró el técnico, que matizó que hay que “levantarse y aprender y seguir trabajando como hasta ahora”.

“Si llegas así al minuto 90 tienes que puntuar. Nadie se acuerda de esto después y 'chapó' a los jugadores por la interpretación del partido”, remarcó Luis García Plaza.

“Nos ha faltado mucha más profundidad y al final me enfada mucho, porque hemos estado muy serios y hemos hecho un partido para sumar”, explicó y agregó que esto les tiene que curtir, aunque admitió que es duro.

“El vestuario tiene que seguir creciendo y aquí tendrán a un tío que les va a apretar pero les va dar cariño”, expuso después de un partido en el que recalcó que tiene que llegar un defensa central en el mercado de invierno. EFE

