El TS establece que los jueces en plazas de magistrados deben cobrar el sueldo base de juez

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido en tres sentencias que los jueces destinados en plazas de magistrados, sin haber obtenido esta categoría, deben cobrar el sueldo base de juez porque es una retribución ligada a la categoría que se ostenta y no al destino. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado tres recursos planteados por el Ministerio de Justicia contra tres sentencias de juzgados centrales del mismo orden jurisdiccional que habían reconocido el derecho de los jueces destinados en plazas de magistrados a cobrar el sueldo base correspondiente a la categoría de magistrado. Las sentencias ahora anuladas argumentaban que los jueces que se encuentran en esta situación pueden percibir el sueldo previsto legalmente para la categoría de magistrado porque su sueldo como juez no depende exclusivamente de su pertenencia a esa categoría de juez, sino también a las condiciones del puesto y una de ellas es la de la plaza que desempeñen realmente. Según esas sentencias, la situación de estos jueces es asimilable a las de los que ejercen las funciones por sustitución --suplencias-- que son designados sin ser miembros de la carrera judicial, y perciben las retribuciones del puesto para el que son efectivamente nombrados. Uno de los jueces afectados y personado ahora como parte recurrida alegó ante el Tribunal Supremo que a igual trabajo debe haber igual remuneración. EL SISTEMA LEGAL ES NÍTIDO PARA ABOGACIA La Abogacía del Estado mantenía en sus recursos que el sistema legal es nítido y que no ha sido alterado por la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, que introdujo la posibilidad de que los jueces ascendidos a magistrados continúen en la plaza que venían ocupando y que, en esos casos, las vacantes no cubiertas por los jueces ascendidos puedan ser cubiertas por miembros de la carrera con categoría de juez. En su escrito, la Abogacía del Estado resaltaba que el sueldo ha retribuido siempre lo que el funcionario de carrera es y no lo que hace, por lo que el sueldo en la carrera judicial retribuye la categoría de quien lo desempeña con independencia del puesto de trabajo que ocupe. El Supremo explica en su resolución que el recurso debe ser admitido porque la sentencia de instancia incurre en el error de considerar que todos los criterios (categoría, antigüedad y características objetivas del puesto) que establecen los artículos 403.3 de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 2 de la Ley Reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal (LR) para integrar los diferentes conceptos retributivos fijos están previstos o pueden ser aplicados a diversas partidas retributivas fijas. La sentencia del Tribunal Supremo comienza por analizar el sistema retributivo de jueces y magistrados que contemplan la LOPJ y la LR, y deja establecido que contempla diversos supuestos en que pueden encontrarse los miembros de la carrera judicial, teniendo todos ellos un único denominador común consistente en que todos percibirán el sueldo en función de su categoría personal, incluyendo a quienes, "de forma accidental, realizan funciones de jueces y magistrados con nombramiento de sustitución o de suplencia". Considera la Sala que la sentencia del juzgado olvidó una previsión legal clara que fija el artículo 4 de la LR cuando dice que "mediante el sueldo se remunera la categoría que se ostenta dentro de la carrera judicial". "La cuantía del sueldo para cada categoría es la establecida en el anexo I de esta ley", añade para decir que la propia LR vincula el concepto retributivo fijo de la antigüedad al criterio de antigüedad en la carrera (artículo 4.2 de la LR) y los conceptos retributivos fijos de complementos de destino y específico (artículo 5 y 6) al criterio de las condiciones objetivas de la plaza que sirve para cuantificarlos en los Anexo II y III, respectivamente. TRES CONCLUSIONES La resolución alcanza así tres conclusiones. La primera es que el criterio de las condiciones objetivas de las plazas es legalmente ajeno a una retribución básica como es el sueldo, que viene vinculado a la categoría profesional --juez o magistrado--, y directamente referido a los conceptos retributivos fijos de carácter complementario --destino y específico--. La segunda es que la previsión de que con el sueldo se remunera la categoría que se ostenta de la carrera judicial del artículo 4 de la LR alcanza a todos los supuestos posibles de desempeño de plazas que introdujo la nueva redacción del artículo 334 de la LOPJ y, por ello, también a la situación de los jueces que desempeñan plazas vacantes en ascenso después de obtenerlas en concurso ordinario de traslado a los miembros de la carrera con categoría de juez. Y la tercera es que no existe situación de desigualdad entre los jueces que sirven como magistrados y quienes en régimen de sustitución o suplencia son nombrados magistrados porque en ambos casos el sistema legal dispone que perciban el sueldo correspondiente a su categoría. Por todo ello el Supremo establece como doctrina que (en la actual regulación, se sobreentiende) un miembro de la carrera judicial con la categoría de juez no puede percibir el sueldo de magistrado, como retribución básica, cuando sirve plaza de órgano judicial adscrita a la categoría de magistrado.