El partido de Revilla apoya unos Presupuestos "continuistas" en Cantabria pero vigilará que su ejecución sea "total"

El PRC ha calificado nuevamente de "continuistas" los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2024, que va a apoyar facilitando al Gobierno del PP en minoría que salgan adelante, aunque ha advertido que estará "vigilante" y reivindicará su "ejecución total", tal y como se han comprometido los 'populares'. Y es que los votos de los ocho diputados regionalistas a favor de las cuentas no son "un cheque en blanco", sino un ejercicio de "responsabilidad" para que Cantabria pueda tenerlas aprobadas a tiempo y que entren en vigor el 1 de enero. Como ha defendido este jueves la diputada Paula Fernández en el Pleno de debate final de los Presupuestos, a cambio de ese apoyo del PRC al PP se han incorporado partidas "con sello y marca regionalista" y se ha exigido que sigan en marcha los proyectos "emblemáticos" de la comunidad como el polígono de La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). Además, se han negociado 44 enmiendas del PRC que saldrán adelante con un valor total de 7 millones de euros y que, según Fernández, hacen el presupuesto "más social y más comprometido con las personas". Entre ellas, se ha acordado destinar 1,5 millones de euros a la comarca de Campoo, 2 millones para la del Besaya o aumentar la dotación para las plazas concertadas en residencias --en este último caso sin apoyo de los 'populares', pero sí con el de la oposición, PSOE y Vox--. "La suerte que tiene Cantabria es tener ocho diputados regionalistas", ha sentenciado Fernández tras defender que su grupo siempre ha aprobado el presupuesto "en tiempo y forma" y este año, ya fuera del Gobierno, también han "querido estar a la altura". "El partido vuelve a ser una vez más imprescindible para esta tierra", y sin él la aprobación de estos presupuestos en plazo "sería imposible", ha ensalzado. Pese a que son unas cuentas "sin duda continuistas", la diputada ha aclarado que "no son las que elaborarían los regionalistas si estuvieran gobernando", aunque también cree que "distan mucho de las promesas del PP" manifestadas en la campaña electoral. Así, Fernández ha pedido al Gobierno "responsabilidad" y que "huya del victimismo" a la hora de justificar sus decisiones, pues "es muy fácil echar la culpa" a la herencia recibida del anterior Ejecutivo PRC-PSOE. "¿Cuándo acaba el plazo de las excusas y comienza el de la responsabilidad?", ha cuestionado. También ha advertido que a los regionalistas "no les temblará la mano ante cualquier incumplimiento" del acuerdo firmado con el PP, al que también ha exigido que "cumplan" las partidas recogidas en el presupuesto y "mantengan el nivel reivindicativo del anterior Gobierno en Madrid".