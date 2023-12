El Gobierno Vasco apela a la "sensibilidad" navarra de la ministra Elma Saiz respecto al traspaso de la gestión de la SS

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha afirmado que espera que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tenga "sensibilidad" respecto al traspaso a Euskadi de la competencia de la gestión de la Seguridad Social, dado su conocimiento del Concierto Económico Vasco y del Convenio Económico navarro. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, ha asegurado que, "sensibilidad aparte", la transferencia de esa competencia "no es algo discutible", sino que está "establecida en nuestro Estatuto y debemos traer esa competencia y gestionarla desde aquí". En este sentido, ha señalado que se trata de una competencia de la que "se habla mucho y a menudo se mezclan las cosas", por lo que ha explicado que se trata de "una normativa que siempre va a ser del Estado y nuestra gestión deberá estar dentro de ella y no se va a romper la denominada 'caja única'". Así, ha manifestado que contribuyentes y receptores de prestaciones de Euskadi continuarían teniendo "una normativa común", y que lo que supondría tener la gestión económico de la Seguridad Social sería "establecer sanciones desde aquí, formalizar altas y bajas desde aquí, realizar afiliaciones desde aquí y gestionar pagos desde aquí". "En principio no me gusta hablar de personas, porque le responsabilidad es del Gobierno Sánchez en su conjunto. Pero, dicho eso, sí creo que la nueva ministra conoce el Concierto Económico y el Convenio Económico navarro y, por lo tanto, esperamos que tenga sensibilidad a partir de ese conocimiento", ha indicado. LAS COMPETENCIAS PENDIENTES Además, ha afirmado que, "si se trabaja", hay "tiempo de sobra" para que el Gobierno central materialice en el plazo de tres meses pactado el traspaso de las competencias de Cercanías, la homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de inmigrantes.Garamendi ha lamentado que en la pasada legislatura no se culminara el traspaso de las competencias pendientes de transferir a Euskadi del Estatuto de Gernika porque "no hubo voluntad suficiente" por parte del Ejecutivo central. En cambio, ha señalado que "está claro que el contexto ha cambiado" en la legislatura que acaba de comenzar y que "sabemos cómo está conformado ahora el Congreso", por lo que, según ha dicho, "aunque sólo sea debido a la necesidad, hemos firmado compromisos y el acuerdo para sacarlos adelante". En este sentido, ha destacado que, en la "importante" reunión que mantuvo este pasado martes con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dieron "los primeros pasos", ya que trataron la cuestión de "cómo regular la bilateralidad y cómo poner en marcha esa comisión para que todos los asuntos que tenemos por negociar no estén tan sólo en manos de uno, sino que la negociación esté siempre viva". Respecto al plazo de tres meses pactado para completar el traspaso de las competencias de Cercanías, la homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de inmigrantes, Garamendi ha recordado que el acuerdo entre PSOE y PNV establece que el plazo comience con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En todo caso, ha indicado que prefiere "no fijar fechas concretas", y que lo que espera es "que lleguen cuanto antes, y, desde luego, en el plazo de tres meses". "Creo que, si se trabaja, hay tiempo de sobra para, por lo menos, traer esas tresn competencias a Euskadi", ha añadido.