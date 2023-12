El Gobierno confirma que deniega a la activista saharaui Aminetu Haidar el permiso de residencia en España

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este jueves que se ha denegado el permiso de residencia a la activista saharaui Aminetu Haidar, quien previamente ha denunciado que se ha adoptado esta "medida política" tras 16 años residiendo en España, aludiendo a la "complicidad hispano-marroquí". La activista Aminetu Haidar protagonizó una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote en 2009, cuando se enfrentó a las autoridades de Marruecos y obligó a la mediación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su intención de regresar a su residencia en El Aaiún, en el Sáhara cuya soberanía reclama el país alauita. Preguntado en rueda de prensa por esta cuestión, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se le ha denegado el permiso de residencia porque "no queda más remedio". "Lo que hace la Delegación es cumplir la normativa, pero si las personas que solicitan lo incumplen, no queda más remedio que denegar esa solicitud", ha dicho, añadiendo que es el mismo procedimiento que en cualquier otro caso. En una entrevista en 'El Independiente' recogida por Europa Press, Haidar se ha referido a su delicado estado de salud y de sus tratamientos médicos periódicos en España, avisando que "nadie la callará salvo la muerte". "La denegación de la residencia es una actuación gravísima. La resolución está llena de errores, entre ellos la fecha de la solicitud. Pero no se trata de una decisión administrativa sino de una medida política", ha apuntado Haidar. La activista recuerda que en febrero de 2022 "logró salir junto a un grupo de saharauis de los territorios ocupados en dirección a Canarias" y que, "tal y como le pidieron", trasladó su expediente de permiso de residencia de Jaén a Madrid. "No es cierto que se presentara fuera de plazo", ha señalado. "Hoy me siento víctima nuevamente de una complicidad hispana-marroquí, la misma que sufrí en 2009 en la época del presidente Zapatero y el ministro Moratinos, que me dejaron entrar en España contra mi voluntad y sin pasaporte, violando todas las normas de la ley, incluso española", ha apuntado en la entrevista en 'El Independiente'. Aminetu Haidar ha criticado el "vergonzoso e inaceptable" giro del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de Marruecos en lo referente a la soberanía del Sáhara y ha apelado a Sumar, socio del Gobierno, y a la diputada de este partido de origen saharaui Tesh Sidi. También cuestiona la actitud de los consulados españoles, que "ni siquiera dan cita para hacer los trámites del visado". "Que lo sepan los gobiernos español y marroquí, la única cosa que me puede callar es la muerte; incluso detrás de los barrotes de las cárceles marroquíes no voy a callar", ha apuntado, insistiendo que es defensora de la causa "justa" del pueblo saharui.