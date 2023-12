Bolaños y el presidente del Supremo se reúnen este jueves en plena escalada de tensión por los señalamientos a jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, se reunirán este jueves a las 17.30 horas en la sede judicial, en plena escalada de tensión por los señalamientos de los partidos independentistas a jueces y magistrados. Estaba previsto que en un principio Bolaños y Marín Castán se reunieran a las 12.30 horas del pasado 13 de diciembre en el TS, pero el también presidente de la Sala de lo Civil suspendió el encuentro en el último momento por "motivos sobrevenidos", según informaron entonces las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Las mismas fuentes explicaron que en realidad la razón fue el profundo malestar en el alto tribunal por las declaraciones realizadas el día anterior en el Congreso de los Diputados por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que pidió cesar y juzgar a los magistrados encargados de causas relacionadas con el 'procés' y llamó directamente "indecentes" al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, y a sus compañeros Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela. Poco después de cancelar la reunión con Bolaños, Marín Castán emitió un comunicado en el que rechazó el "ataque personal" de Nogueras a varios magistrados del Supremo, advirtiendo de que "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho". En ese contexto, Bolaños, en declaraciones a la prensa ese mismo día desde la Cámara Baja, al ser preguntado por la suspensión de la reunión con Marín Castán, insistió en que va a "defender a los jueces y magistrados siempre que hagan su trabajo con independencia". Así las cosas, Bolaños y Marín Castán mantuvieron una conversación telefónica ese mismo 13 de diciembre y, según fuentes ministeriales, acordaron verse el 19 de diciembre. Sin embargo, tuvieron que postergarlo por problemas de agenda del ministro, fijando finalmente la cita para este jueves. En esa llamada telefónica, Bolaños trasladó a Marín Castán las palabras que pronunció en sede parlamentaria, con las que afirmó que "España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes". Y "voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga", añadió. ENFADO EN EL TRIBUNAL El telón de fondo de este cara a cara entre Bolaños y Marín Castán es el extendido enfado en el alto tribunal por las reiteradas acusaciones a sus miembros por parte del mundo independentista. En el Supremo ven las palabras de Nogueras como la gota que colmó el vaso y ponen el foco en la "barbaridad" que suponen las comisiones de investigación recién creadas en el Congreso de los Diputados para detectar supuestos casos de 'lawfare'. Lo cierto es que en la sede judicial hay preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de dichas comisiones, ya que el acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno abre la puerta a exigir responsabilidades a los jueces. En esta coyuntura, Bolaños llamó la semana pasada a Marchena y Llarena para apaciguar ánimos, según informó 'El País' y confirmó Europa Press, aunque no llegó a hablar con los otros magistrados afectados por las manifestaciones de Nogueras. El ministro aclaró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los jueces "no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación" parlamentarias.