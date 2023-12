Alcalde de La Roda (Albacete) contrata la obra 'Qué difícil es' tras ser censurada en Quintanar (Toledo)

El próximo 28 de enero la Casa de la Cultura de La Roda acogerá la obra 'Qué difícil es', una coproducción de Los Noventa Producen y Mandanga Producciones censurada recientemente en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden por, según alegaron los productores, contar en la representación con los actores en ropa interior en determinadas escenas. El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha asegurado que con esta obra, con la que arranca la programación cultural del próximo trimestre, se demuestra que el pueblo "no censura y ahora ni nunca". La concejalía de Cultura ha hecho público que será el próximo 28 de enero, a las 18.00 horas, cuando la coproducción 'Qué difícil es', dirigida por Esteban Roel, estará en La Roda, arrancando con ella la programación del próximo trimestre. Según ha explicado el alcalde de la localidad, Juan Ramón Amores, en "intolerable" que aún se "censuren manifestaciones artísticas" como ésta "simplemente" por salir en ropa interior, en alusión a la suspensión de esta obra prevista para el 27 de enero en la localidad toledana. "Cuando vi la cancelación de una localidad de mi región inmediatamente le pedí al concejal de Cultura que la contratara", ha indicado. Amores ha asegurado que lo que es un "verdadero escándalo" no es que estos actores aparezcan en "calzoncillos"; si no que partidos "democráticos" tomen estas decisiones en base a argumentos "alejados de la libertad de expresión artística que supone este montaje", algo que, en su opinión, "no tiene otro nombre que el de censura".