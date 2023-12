Unai Gómez: "Estamos en una dinámica muy buena; parece que nos sale todo"

Bilbao, 20 dic (EFE).- El canterano Unai Gómez, autor del gol de la victoria del Athletic Club frente a la UD Las Palmas en el último minuto del partido que enfrentó a ambos equipos este miércoles en San Mamés, destacó que el equipo rojiblanco está "en una dinámica muy buena" en la que "parece" que les "sale todo".

"Vamos partido a partido, es casa estamos muy bien y fuera también. El objetivo es seguir así y a ver hasta dónde llegamos", comentó el centrocampista vizcaíno ante las cámaras de Movistar+, después de desvelar que cuando Ernesto Valverde le dio entrada a falta de media hora para el final le pidió que "trabaje ahí delante y eso es lo que he hecho".

"Me gustan los partidos con ritmo como este. Me ha recordado a la jugada del otro gol que marqué contra el Betis. Un balón que abro a Iñaki, pone un buen balón, el portero lo rechaza y me lo encuentro", explicó el futbolista de Bermeo, quien decidió el tanto a su familia, que se encontraba en la grada, y "a la afición por el apoyo que nos da siempre". EFE

