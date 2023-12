Un policía fuera de servicio detiene a un hombre por grabar a una mujer en un probador de un centro comercial de Madrid

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, destinado en la Comisaría Especial del Senado, ha detenido 'in fraganti' a un hombre por grabar a una mujer en un probador de un centro comercial de Alcorcón (Madrid) mientras se cambiaba de ropa. El policía se encontraba realizando compras navideñas con su familia en el centro comercial de Alcorcón cuando escuchó los gritos de una mujer que salían de un probador de ropa: "Por favor, que me está grabando". Según ha informado la Policía Nacional, este hombre autor de la grabación salió en ese momento apresuradamente del probador, momento en el que el oficial de este cuerpo policial intervino para interceptarlo y evitar que huyese. La víctima comunicó que se encontraba cambiando de ropa en el probador cuando observó aparecer por encima de la pared una mano que sujetaba un teléfono móvil grabando. Ella intentó un forcejeo para hacerse con el dispositivo, pero no logró arrebatárselo, siendo en ese momento cuando empezó a gritar pidiendo auxilio. El policía escuchó voces y alboroto y se acercó para comprobar qué estaba sucediendo. Una vez frente a los probadores observó salir de ellos a un hombre con actitud nerviosa y, acto seguido, a una mujer joven acompañada de la que era su madre, señalando a dicho individuo y gritando: "¡Ese, ese me estaba grabando, ese es! ¡Por favor, que me estaba grabando!". En ese momento, el agente interceptó al presunto autor de los hechos, que reconoció el relato de la víctima y mostró al agente el contenido del vídeo, comprobando que dentro de éste existían varias fotos y vídeos de similares características. Incluso llegó a reconocer que no había sido la primera vez que cometía estos actos y que había estado detenido con anterioridad. Finalmente, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.