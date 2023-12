Sánchez reafirma a socios su compromiso para que catalán y vasco sean cooficiales en la UE

Madrid, 20 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado ante socios parlamentarios como Junts, ERC y PNV su "compromiso rotundo" para que el catalán, el euskera y el vasco sean lenguas cooficiales en la Unión Europea, y ha subrayado que para ello van a "seguir trabajando desde el punto de vista diplomático".

En el pleno del Congreso durante la comparecencia de Sánchez para dar cuenta entre otros asuntos de la presidencia española de la UE que finaliza el 31 de diciembre, ERC, Junts, EH Bildu y el PNV han coincidido en pedirle que cumpla con su compromiso de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales en las instituciones europeas, y el presidente ha recogido el guante.

"Trasladarles mi absoluto cumplimiento de ese compromiso hasta donde evidentemente yo puedo. Necesitaré apoyo de otras fuerzas políticas de otros gobiernos de otros signos, pero vamos a intentarlo seriamente como estamos haciendo desde el primer día que asumimos ese compromiso", ha dicho Sánchez en respuesta a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Asimismo, le ha recordado que el Gobierno ha adoptado "una posición constructiva para hacer avanzar en el reconocimiento comunitario a nuestra diversidad lingüística".

En este sentido, ha añadido que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió el pasado 11 de diciembre una carta a los estados miembros de la UE y "se ha puesto en marcha un trabajo diplomático para explicar y definir la propuesta", con el compromiso de que España corra con los gastos del uso de estas lenguas.

"Cuando traslado a líderes de otros países que el catalán, el euskera y el gallego representan a trece millones de hablantes, me parece que toman conciencia de la envergadura e importancia de este debate en política española", ha comentado Sánchez, que ha resaltado que han "conseguido" que la presidencia belga de la UE a partir de enero "asuma el compromiso de avanzar en este ámbito".

En la misma línea, Sánchez le ha dicho al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que acepta sus críticas sobre el "fracaso" de que lenguas como el catalán no sean cooficiales en la UE, pero ha reiterado que es un asunto que no depende solo del Gobierno o de los grupos parlamentarios que lo forman, sino "de otras fuerzas, singularmente el PP, que no parecen que estén en la misma onda".

Y al portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha refirmado su "compromiso rotundo" para que lenguas como el euskera sean cooficiales en la UE y para ello, ha apuntado, van a "seguir trabajando desde el punto de vista diplomático". EFE

