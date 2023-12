Sánchez celebra que Feijóo haya "rectificado" y acepte reunirse con él y le pide más "diálogo" y menos "berrinche"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya "rectificado" y finalmente acepte acudir a La Moncloa para reunirse con él este viernes 22 de diciembre y le ha pedido "diálogo" y no "berrinche". "Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos", ha señalado Sánchez desde la tribuna del Congreso este miércoles, durante el pleno de comparecencia para dar cuenta de los resultados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y del último consejo europeo. Sánchez ha reiterado que los temas que quiere tratar en la reunión con Feijóo son la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' y el nuevo modelo de financiación autonómica. No obstante, ha señalado que podrán hablar de otros asuntos, toda vez que el PP ha manifestado su voluntad de discutir sobre la amnistía y los pactos del Gobierno con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Considera que Feijóo ha rectificado --"en su empeño por darme plantón", según ha espetado--, aunque a renglón seguido ha celebrado que el líder del PP acuda a La Moncloa porque es "lógico" y a su juicio nadie podría entender que "por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo sustenta las responsabilidades de presidente del Gobierno"