Policías y guardias civiles alertan sobre su expulsión de Cataluña tras el "despropósito" de dar 1600 millones a Mossos

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han alertado del plan para ser "expulsados" de Cataluña y han calificado de "despropósito" el acuerdo del Gobierno y la Generalitat para destinar 1.600 millones de euros para la financiación de 3.000 agentes más de los Mossos d'Esquadra. "Los votos se pagan y aquí tenemos la mejor muestra", han apuntado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reaccionado denunciado el "despropósito presupuestario" que supone pactar estos 1.600 millones para un cuerpo autonómico como los Mossos que actualmente no supera los 20.000 efectivos, frente a los 70.000 tanto de la Policía como de la Guardia Civil. "Lo que subyace es la intención de expulsar a la Policía Nacional de Cataluña para potenciar el cuerpo autonómico de Mossos, además de querer tomar como trofeo un edificio institucional como lo es la Jefatura de Vía Laietana", han señalado a Europa Press fuentes del SUP, que añaden: "Los votos se pagan y aquí tenemos la mejor muestra". El acuerdo ha sido anunciado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación por la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, especificando que los 1.600 millones permiten el despliegue de 3.000 agentes más, hasta los 22.006 efectivos en 2030. La consellera ha explicado que el acuerdo también contempla 46 millones de euros para igualar la jubilación anticipada de los Mossos d'Esquadra con los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Desde el SUP recuerdan que el Gobierno aún no ha desarrollado la totalidad de las cláusulas del Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 y han aludido a la "precaria situación de los jubilados" en la Policía, una de las demandas que realizan desde ambos cuerpos policiales. El sindicato denuncia que las plantillas "se siguen desangrando" en el plano de personal, poniendo de ejemplo Madrid, donde las plantillas de Policía "perdieron en el último concurso dos mil efectivos". También critican que los policías no sean reconocidos como profesión de riesgo. RESTAR COMPETENCIAS EN CATALUÑA Por parte de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reaccionado al anuncio señalando que "constata la pérdida de influencia y presencia en Cataluña" del Instituto Armado, que lleva meses criticando que los Mossos quieran asumir competencias en materia marítima y de puertos y aeropuertos, entre otras. "De las intenciones se pasa a los hechos y se aumenta la partida presupuestaria para esta policía autonómica mientras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos niega el reconocimiento de nuestros derechos profesionales, sociales y económicos", han añadido. En este sentido, AUGC añade de ejemplo el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial, la aplicación de índices correctores para la jubilación como, según subrayan, "sí tienen reconocido las policías autonómicas", así como la implantación de una jornada laboral para que los guardias civiles puedan conciliar como ya lo hacen el resto de funcionarios públicos. INTERIOR: VA EN LÍNEA CON POLICÍA Y GUARDIA CIVIL El Ministerio del Interior ha señalado este miércoles que el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para destinar 1.600 millones de euros para la financiación de 3.000 agentes más de los Mossos d'Esquadra "está en sintonía" con el proceso de incremento de las plantillas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Según señalan fuentes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, la mejora de la financiación de los Mossos se abordó en la junta de seguridad entre Generalitat y Gobierno del pasado año. Además, han destacado que supone un "acortamiento del plazo para la ampliación de la plantilla". Las fuentes del Ministerio del Interior han recordado que tanto Generalitat como el propio departamento ministerial coinciden en que es imprescindible esa ampliación de la plantilla de los Mossos, ya que permanecía inalterada desde que en 2006 se fijó en 18.267 agentes. "La ampliación de la plantilla de los Mossos d'Esquadra está en sintonía con el proceso de incremento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil impulsado por el actual equipo del Ministerio", han enfatizado las citadas fuentes. La consellera Mas ha mostrado su satisfacción porque "finalmente" se ha blindado este acuerdo para asegurar la financiación, que permitirá aumentar en 3.000 agentes el cuerpo, hasta los 22.006 efectivos en 2030. Según Mas, se trata de una cuestión que estaba pendiente desde 2006, cuando la Junta de Seguridad proyectó el incremento de agentes, pero que "no había ido de la mano de un blindaje en lo que refiere a la financiación". Además, ha aludido al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, cuando PSOE y ERC pactaron la mejora de financiación de la policía catalana. Por este motivo, ha dicho que en las próximas semanas y meses se trabajará "intensamente para hacer realidad" el resto de acuerdos alcanzados.