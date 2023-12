Míchel, la selección femenina de fútbol y Reyes Estévez, premios Silvestres del Año

Madrid, 20 dic (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Girona, y la selección española absoluta de fútbol femenino fueron dos de los galardonados este miércoles con los Premios Silvestre del Año por "servir de ejemplo a los jóvenes más allá del deporte".

Míchel, hijo de fruteros de Vallecas y criado en el barrio, actualmente dirige al Girona tras pasar anteriormente como entrenador por Huesca y Rayo Vallecano, club en el que se formó y con el que llegó a disputar 425 partidos como jugador. El premio lo recibió por ser "un ejemplo de humildad, sacrificio y carácter, tres valores forjados en las calles de Vallecas". El premio lo recogió en su nombre Álvaro Zazo, exfutbolista y amigo del técnico vallecano.

"Agradezco el premio. Es un orgullo como vallecano. Tengo recuerdos de ver la carrera porque soy de Vallecas y mi familia es de allí", dijo Míchel, en un vídeo grabado.

La selección española de fútbol femenino, campeona del mundo este 2023, recibió el premio por los éxitos del año. La encargada de recoger el galardón fue Ana Álvarez Mesas, responsable de Desarrollo de Fútbol Femenino de la RFEF.

"Nos sentimos muy orgullosos de estar en sitios como estos. Nos hace bien estar en otros entornos y que nos conozcan las familias que luego llevan a los niños a practicar sus deportes. El techo, visto lo visto, no lo veo. Lo de este año ha sido espectacular. No solo con la selección absoluta sino que también hemos ganado el Mundial sub20 y sub17. Es algo imparable esto. Con la demostración de talento, generosidad, valentía, estas chicas son capaces de todo", comentó Álvarez Mesas, en la entrega de premios celebrada en el Comité Olímpico Español.

Reyes Estévez, campeón de Europa en Budapest 1998 y doble bronce mundial en 1.500 metros en 1997 y 1999, logró recientemente, a sus 47 años, batir el récord de España de Maratón Master 40 con 2h18:17.

"Si me dicen hace tres años que iba a correr un maratón no me lo creía ni yo pero a raíz de la pandemia empecé a correr más. Estos maratones son retos que me voy poniendo y que me hacen feliz. Lo que quiero es disfrutar. El deporte me está haciendo encontrarme bien y no tengo la tensión de cuando era corredor de élite. Correr rápido ya lo hice, ahora lo que busco es disfrutar sin pensar en el reloj", manifestó Estévez, que volverá a correr un año más la San Silvestre. "Es una carrera que he visto crecer y que me gusta mucho", añadió.

Ricardo Rosado fue merecedor de un Premio Silvestre del Año por su gesto de deportividad en el maratón de Málaga. El atleta madrileño, a escasos metros de la meta, prefirió́ ayudar al keniata Kiprono antes que disputar la quinta plaza en la carrera.

"Fue un gesto totalmente espontáneo. No pensé que tuviera esta repercusión. Al final son los valores que transmite el deporte, que te transmiten de casa tus padres y después tus entrenadores", confesó Rosado.

Los dragones de Lavapiés, club que utiliza el deporte como herramienta de integración con veinte equipos de fútbol y otros dos de baloncesto, el colegio Gredos San Diego, por su apoyo al deporte base con el mayor número de fichas federativas de la Comunidad de Madrid, y la Fundación Gasol, que trabaja en diversas acciones sociales contra la obesidad infantil.

"Gracias a los corredores solidarios que nos escogen podemos seguir haciendo este tipo de iniciativas. El ejercicio físico es un pilar fundamental para los niños, una carrera con una gran historia, y es una alegría recibir este premio tan bonito", dijo Pau Gasol, a través de un vídeo.

La San Silvestre Vallecana creó en 1991 los premios Silvestres del Año para reconocer el "esfuerzo, dedicación y logros de deportistas, clubes y federaciones, así́ como personas concretas o instituciones que sirven de ejemplo para los jóvenes más allá́ del deporte".

En el palmarés de estos premios destacan deportistas como los hermanos Gasol, la nadadora Mireia Belmonte, la tenista Paula Badosa, el patinador Javier Fernández, las atletas Ana Peleteiro y Yulimar Rojas e instituciones como el maratón de Nueva York. EFE

