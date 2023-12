Esteban (PNV) reclama a Sánchez que "no ceje en el empeño" de oficializar el euskera en la UE

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha aprovechado la comparecencia del presidente del Gobierno central celebrada este miércoles en relación con el final de la presidencia semestral española del Consejo de la Unión Europea y con las conclusiones de los últimos Consejos, para reclamar a Pedro Sánchez que "no ceje en el empeño" de oficializar el euskera en las instituciones europeas. "Simbólicamente es importante que Europa reconozca sus ciudadanos. Europa es más que sus Estados, son sus personas. El reconocer nuestro idioma, el más antiguo de Europa, en las instituciones europeas sería una forma de hacer una Europa más reconciliada con sus propios principios", ha dicho Esteban. Además, durante su intervención, el portavoz del Grupo Vasco ha hecho mención a la futura ampliación de Europa y ha afirmado que, pese a que "es un riesgo para la cohesión y la coherencia, es un paso que Europa geoestratégicamente tiene que dar, si no quiere morir enrocada en su pequeñez". En este sentido, ha asegurado que "nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas" porque el autoritarismo está presente y la ampliación será un "reto". Tras reconocer que en la presidencia española del Consejo de la UE ha habido bastantes "imprevistos", ha destacado que el cambio "más inesperado" fue la convocatoria electoral de las elecciones del 23-J. Como muestra de ello, ha recordado que la presentación de la Presidencia española ante el Parlamento Europeo se realizó en diciembre, en lugar de en julio. En relación con la presidencia, Esteban ha reprochado que la participación de las comunidades autónomas ha sido "pequeña", salvo por el debate sobre la creación de una Macrorregión Atlántica a petición de EAJ-PNV. El portavoz jeltzale también ha recordado que hay que situar el Secretariado de la Coalición Local2030 de Naciones Unidas en Bilbao. "Hay que darle un impulso para que se materialice", ha subrayado. Sobre la reforma del mercado eléctrico europeo, ha reconocido que "es positivo", pero ha explicado que el mercado marginalista no está incluido y que la excepción ibérica únicamente servirá para "grandes crisis" por el elevado tope de precio en el que se activa. Asimismo, en cuanto a las reglas fiscales que establece la Unión Europea, ha afirmado que le "preocupa" que no estén pactadas. "Hay que garantizar la sostenibilidad de la deuda con objetivos realistas y es muy importante que no computen las inversiones verdes y digitales", ha dicho. En cuanto al ámbito de la migración, Esteban ha defendido que "se ha avanzado", aunque también ha recordado que "se ha resquebrajado en la práctica el espacio Schengen", tal y como se ve "día a día" en la frontera con Francia. "Los partidos populistas se han aprovechado del debate sobre la migración para crear una alarma social y endurecer los discursos antinmigración", ha lamentado, antes de reconocer "el difícil equilibrio entre seguridad y libertad". En cuanto al ámbito interno, ha solicitado a Sánchez que se mantengan "canales permanentes de comunicación" entre las instituciones del Estado para "hablar de distribución y de integración de personas migrantes". En relación a los conflictos armados tanto de Ucrania como de Gaza, Esteban ha asegurado que "la amenaza para una Europa unida y próspera sigue siendo Rusia", y ha sostenido que se pueden "condenar" tanto las "acciones" de Hamás, "que es un grupo terrorista que no hay que confundir con el Pueblo Palestino", como la "ofensiva" israelí. "Israel es un Estado democrático y hay que decirle si está verdaderamente cumpliendo con la normativa internacional que asumen como Estado democrático", ha declarado. Además, Esteban ha aprovechado la ocasión para mencionar la "agenda vasca" al presidente del Gobierno y le ha recordado los compromisos que tiene con el PNV para que las instituciones vascas estés presente en los foros económicos porque "somos una Hacienda más de Europa", y también en el plano policial.