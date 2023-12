ERC afea a Sánchez su "fracaso" por no lograr que en el Parlamento de UE se hable catalán

Madrid, 20 dic (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afeado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entre sus "fracasos" durante la presidencia española de la Unión Europea no se haya cumplido el "compromiso" de que en el Parlamento europeo se puedan hablar lenguas como el catalán.

En su intervención en el pleno del Congreso tras la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la presidencia española de la Unión Europea, del Consejo Europeo y de la guerra en Gaza, Rufián ha señalado que el presidente "tiene una buena imagen en Europa" e "influencia" y "está ocupando un espacio político hábil", algo que asegura que "enerva a la derecha".

Además, ha comentado que durante la presidencia española de la Unión Europea, que finaliza el 31 de diciembre, ha habido "cosas positivas", como la regulación de la inteligencia artificial.

Pero ha denunciado "grandes fracasos", como que no se hayan frenado los "vetos, opiniones e influencia de Orbán y de Hungría" en la UE, algo que ha reconocido que no corresponde directamente a Sánchez, que no se haya declarado el alto el fuego en Gaza o que no se haya cumplido "el compromiso de que en el Parlamento europeo se puedan hablar lenguas como el catalán, euskera o gallego".

"La pregunta es si la futura Europa se parecerá a Hungría; la verdad es que el futuro pinta regular", ha añadido Rufián.

En este sentido, ha advertido del "mal negocio de decir que la gente vota mal" cuando optan por dirigentes como Javier Milei en Argentina o Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

"Mientras les vendan que el culpable es la mujer, el inmigrante, en definitiva el último de la fila, palmaremos. La izquierda necesita sociedades igualitarias y para eso necesita ayudas que así sirvan", ha declarado.

Rufián ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por recriminar que Sánchez denunciara en la UE que haya gobiernos que van de la mano de quienes enaltecen el nazismo en Alemania cuando los populares gobiernan en varias comunidades autónomas con un partido como Vox que, en su opinión, está "a esto de hacerlo".

Y ha reprochado al PP que haga "chascarrillos" después de que Ayuso "insultara gravemente" a Sánchez desde la tribuna de invitados en el pleno del Congreso, algo que cree que los "inhabilita para hablar de respeto".

En su intervención también ha preguntado a la "derecha y ultraderecha" qué diferencia hay entre lo que hizo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Bucha (Ucrania) en 2022 respeto a lo que está haciendo actualmente el primer ministro de israel, Benjamín Netanyahu, en Gaza.

"¿Por qué uno es un criminal de guerra y el otro no?", se ha preguntado Rufián, que considera que pedir un alto el fuego en Gaza es una cuestión de "humanidad y decencia" y no de "secesionistas, rojos o bolivarianos". EFE

